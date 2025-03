Gallardo, sin excusas tras la caída con Talleres: "Nosotros mismos fuimos el mayor obstáculo"

El Muñeco reconoció que el inicio de 2025 no es el esperado, pero llamó a la calma: "No nos tenemos que volver locos ni ver todo negativo. Si nos metemos en ese pozo, más difícil va a ser salir".

Las falencias a corregir y el mensaje de optimismo

Uno de los puntos que más preocupa a Gallardo es la falta de contundencia en los primeros tiempos. Desde diciembre del año pasado, River no ha marcado goles en la primera mitad de un partido. "Quiero que seamos un equipo agresivo y que imponga condiciones, algo que siempre nos ha identificado", explicó.

A pesar de la caída, el DT cerró con un mensaje optimista de cara al partido del domingo ante Atlético Tucumán en el Monumental: "Todavía es prematuro el año. Le vamos a encontrar la vuelta. Necesitamos estar claros, decididos y tener una observación muy específica".

Gallardo explicó el motivo de su ausencia en la entrega de medallas

Por último, Gallardo aclaró por qué no estuvo en la premiación tras la final: "Fue un desenfoque mío. Estaba en otra cosa, no me avivé y nadie de la organización me avisó. Pero no fue por nada en particular".

Con la mira puesta en la recuperación, River buscará reponerse rápido para cambiar la imagen y encontrar el rumbo en este 2025.