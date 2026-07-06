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Donald Trump afirmó que las negociaciones acercan el final de la guerra entre Rusia y Ucrania

El presidente de Estados Unidos afirmó que ambas partes buscan poner fin al conflicto y señaló que continúan las negociaciones. El tema también estará presente en la próxima cumbre de la OTAN.

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Donald Trump destacó que continúan las conversaciones para intentar alcanzar una resolución del conflict entre Rusia y Ucrania

Donald Trump destacó que continúan las conversaciones para intentar alcanzar una resolución del conflict entre Rusia y Ucrania, que ya transita su quinto año. (Foto: archivo)

Donald Trump aseguró este lunes que el final de la guerra entre Rusia y Ucrania está más próximo de lo que muchos creen y destacó que continúan las conversaciones para intentar alcanzar una resolución del conflicto, que ya transita su quinto año.

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El presidente de Estados Unidos sostuvo que tanto Rusia como Ucrania tienen intención de poner fin a la guerra. "Quiere ponerle fin, y Ucrania quiere ponerle fin. Estamos en conversaciones, y veremos si logramos finalizarlo", afirmó Trump al referirse al presidente ruso, Vladimir Putin, durante una conferencia ante periodistas.

El presidente estadounidense hoy en un almuerzo del Club del Jardín de las Rosas en la Casa Blanca en Washington. (Foto: Reuters)

El presidente estadounidense hoy en un almuerzo del Club del Jardín de las Rosas en la Casa Blanca en Washington. (Foto: Reuters)

En ese sentido, remarcó su optimismo sobre el avance de las negociaciones. "Considero que estamos mucho más cerca de lo que la gente cree", señaló.

Trump también indicó que su administración mantiene contactos con ambas partes en busca de una salida al conflicto, una cuestión que forma parte de la agenda internacional y que será abordada en la próxima cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Está previsto que el mandatario estadounidense viaje esta noche para participar del encuentro de la alianza, programado para el martes y miércoles.

Las declaraciones de Putin

En un contexto marcado por la creciente tensión internacional, Vladimir Putin afirmó en mayo que la guerra en Ucrania está entrando en su etapa final. Sus declaraciones se produjeron un día después de que Estados Unidos anunciara la puesta en marcha de una tregua de tres días entre las fuerzas rusas y ucranianas.

El presidente ruso se expresó durante una conferencia de prensa realizada en el Kremlin, tras encabezar el tradicional desfile militar por el Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú, una de las celebraciones más representativas del nacionalismo ruso.

El líder del Kremlin aseguró que Rusia mantiene disposición para avanzar por la vía diplomática con la Unión Europea. (Foto: archivo)

El líder del Kremlin aseguró que Rusia mantiene disposición para avanzar por la vía diplomática con la Unión Europea. (Foto: archivo)

Durante su intervención, Putin aseguró que Rusia mantiene disposición para avanzar por la vía diplomática con la Unión Europea y remarcó que Moscú “nunca rechazó las negociaciones” con el bloque europeo.

Putin se refirió a Armenia y alertó por una posible escalada internacional

En otro momento de la conferencia, el mandatario abordó la posibilidad de que Armenia profundice su acercamiento a la Unión Europea.

Según planteó, una definición de esa magnitud debería ser sometida a consulta popular para conocer la voluntad de los ciudadanos armenios. “Sería completamente lógico consultar a la población. A partir de esa decisión, nosotros también tomaremos nuestras determinaciones”, expresó.

Por último, el líder del Kremlin advirtió sobre las consecuencias de una mayor tensión en distintos escenarios internacionales al mismo tiempo. “Lo importante es reducir la tensión. Si el nivel de confrontación aumenta, todos terminarán perdiendo”, concluyó.

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