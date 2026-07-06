Donald Trump afirmó que las negociaciones acercan el final de la guerra entre Rusia y Ucrania

Está previsto que el mandatario estadounidense viaje esta noche para participar del encuentro de la alianza, programado para el martes y miércoles.

Las declaraciones de Putin

En un contexto marcado por la creciente tensión internacional, Vladimir Putin afirmó en mayo que la guerra en Ucrania está entrando en su etapa final. Sus declaraciones se produjeron un día después de que Estados Unidos anunciara la puesta en marcha de una tregua de tres días entre las fuerzas rusas y ucranianas.

El presidente ruso se expresó durante una conferencia de prensa realizada en el Kremlin, tras encabezar el tradicional desfile militar por el Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú, una de las celebraciones más representativas del nacionalismo ruso.

El líder del Kremlin aseguró que Rusia mantiene disposición para avanzar por la vía diplomática con la Unión Europea. (Foto: archivo)

Durante su intervención, Putin aseguró que Rusia mantiene disposición para avanzar por la vía diplomática con la Unión Europea y remarcó que Moscú “nunca rechazó las negociaciones” con el bloque europeo.

Putin se refirió a Armenia y alertó por una posible escalada internacional

En otro momento de la conferencia, el mandatario abordó la posibilidad de que Armenia profundice su acercamiento a la Unión Europea.

Según planteó, una definición de esa magnitud debería ser sometida a consulta popular para conocer la voluntad de los ciudadanos armenios. “Sería completamente lógico consultar a la población. A partir de esa decisión, nosotros también tomaremos nuestras determinaciones”, expresó.

Por último, el líder del Kremlin advirtió sobre las consecuencias de una mayor tensión en distintos escenarios internacionales al mismo tiempo. “Lo importante es reducir la tensión. Si el nivel de confrontación aumenta, todos terminarán perdiendo”, concluyó.