Alerta en River: el complejo panorama de los arqueros que preocupa de cara al comienzo del Torneo Apertura

La lesión, además, lo dejará afuera de los dos amistosos confirmados en Uruguay frente a Millonarios y Peñarol, una baja sensible en pleno proceso de puesta a punto.

Cómo avanza la recuperación de Ezequiel Centurión

El panorama no mejora demasiado cuando se mira al suplente natural. Ezequiel Centurión continúa rehabilitándose de la fractura en la muñeca izquierda que sufrió en la final de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia ante Argentinos Juniors.

El arquero de 28 años volvió a Núñez tras un ciclo sólido en Mendoza, respaldado por números que explican su crecimiento: 57 partidos disputados y 20 vallas invictas. Sin embargo, hoy trabaja sin exigencias bajo los tres palos y todavía no está en condiciones de competir con normalidad.

La expectativa es que pueda sumarse progresivamente en el tramo final de la pretemporada, aunque, al igual que Armani, llegaría con lo justo al arranque del torneo. En River valoran su evolución, pero saben que el margen de error es mínimo.

image

Centurión (Marcelo Endelli/Getty Images)

¿Por qué se va Jeremías Ledesma?

A este escenario se suma una salida ya definida. Jeremías Ledesma tiene todo acordado para dejar River y regresar a Rosario Central, una decisión que reduce aún más las alternativas para Gallardo en el corto plazo.

Con Ledesma fuera de escena, el foco pasa a los juveniles. El elegido para atajar en el amistoso del próximo domingo ante Millonarios será Santiago Beltrán, quien apenas suma una presencia oficial en la Primera del club. Curiosamente, ese único antecedente fue también frente al conjunto colombiano, en un amistoso disputado en el Monumental el 9 de julio de 2024.

Quiénes aparecen como alternativas para los amistosos

Beltrán asoma como la principal opción tanto para el duelo ante Millonarios como para el choque posterior frente a Peñarol. En caso de que el cuerpo técnico decida repartir minutos, también podría darse el estreno absoluto de Franco Jaroszewicz, otra de las apuestas de la cantera.

Jaroszewicz firmó recientemente su primer contrato profesional hasta 2028 y forma parte de la pretemporada en la Patagonia. Con apenas cinco partidos en Reserva, ya había sido convocado por Gallardo para el encuentro ante Sarmiento de Junín por el Clausura, una señal clara de la confianza que despierta puertas adentro.

Mientras el plantel continúa con los trabajos físicos y futbolísticos, el arco se convirtió en el principal foco de atención en River. Con el Torneo Apertura cada vez más cerca, Gallardo sabe que el margen es estrecho y que la evolución de sus arqueros marcará buena parte del arranque del 2026.