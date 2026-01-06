En vivo Radio La Red
Deportes
Sebastián Villa
River
BOMBAZO

Sebastián Villa habló sobre la posibilidad de jugar en River y lanzó una frase que sacudió el mercado: "Si me llama Gallardo..."

El delantero colombiano sorprendió al confirmar públicamente que quiere vestir la camiseta de River, dio por cerrada su etapa en Boca y dejó definiciones contundentes sobre su futuro futbolístico.

Cuando el tema parecía perder fuerza y quedar apenas como un rumor de mercado, Sebastián Villa decidió pasar al frente y sacudir el escenario del fútbol argentino con declaraciones que no tardaron en generar impacto. El colombiano confirmó que quiere jugar en River Plate y fue tan directo como provocador: “Si me llama Marcelo Gallardo, viajo mañana”.

image

Las palabras del extremo llegaron luego de que el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, reconociera contactos informales desde Núñez, aunque aclarando que existen “varios interesados” en el jugador. En ese contexto, la voz que faltaba era la del propio Villa, y lejos de bajar el perfil, eligió redoblar la apuesta.

“He visto el interés y con mi representante tomamos la decisión. Le dije que sí, que me gustaría jugar en River. Es mi futuro y el de mi familia, quiero seguir creciendo”, aseguró el colombiano, dejando en claro que su postura es firme y que no se trata de una simple especulación mediática.

Por qué Sebastián Villa quiere jugar en River

Más allá del impacto que genera por su pasado en Boca, Villa explicó que su deseo tiene un trasfondo deportivo. A los 29 años, busca un salto de calidad que le permita sostener continuidad en la elite y volver a estar en el radar de la Selección de Colombia.

“Es uno de los objetivos que tengo por cumplir. Ojalá pueda llegar a River y ser citado. ¿Por qué no pelear un puesto para el Mundial?”, lanzó, sin esquivar el tema y apuntando directamente a la máxima competencia internacional que se avecina.

En ese sentido, River aparece como un escenario ideal para relanzar su carrera: competencia internacional, visibilidad y un entrenador al que el propio Villa no dudó en elogiar. “Soy un tipo muy fuerte de la cabeza. Si se me da esta oportunidad, la voy a aprovechar de la mejor manera”, insistió en una entrevista con Picado TV.

El contexto que complica la llegada a Núñez

Pese a la voluntad manifiesta del jugador, el panorama en River no es sencillo. Independiente Rivadavia pretende alrededor de 12 millones de dólares por su pase, una cifra elevada incluso para el mercado actual. A eso se suma el pasado reciente del futbolista en Boca y las causas judiciales que arrastra, incluida una condena por violencia de género, un punto que genera fuertes reparos puertas adentro en el club.

El agente del colombiano es Rodrigo Riep, representante también de Juan Fernando Quintero, con buena relación con Gallardo, pero hasta el momento la postura institucional del Millonario es de cautela. Hoy, el pase no aparece como una prioridad ni como una operación avanzada.

“Boca ya es pasado”: el mensaje y el dardo a Riquelme

Villa también aprovechó para cerrar definitivamente su etapa en Boca Juniors, club en el que disputó 172 partidos y ganó siete títulos. “Boca ya es pasado”, afirmó sin rodeos, marcando un quiebre claro con su historia en la Ribera.

Además, se refirió a su relación con Juan Román Riquelme, actual presidente del club: “Con Riquelme la relación no quedó bien, pero si me toca darle la mano, no tengo problema. No soy rencoroso. Soy profesional y mi trabajo es jugar al fútbol”.

La frase, lejos de cerrar heridas, volvió a exponer las tensiones que marcaron su salida del Xeneize y alimentó la polémica en un mercado de pases que ya venía cargado.

¿Villa tiene chances reales de llegar a River?

Por ahora, el deseo de Villa contrasta con la prudencia de River. Las condiciones económicas, el contexto institucional y el perfil del jugador hacen que la posibilidad esté, como mínimo, en stand by. Sin embargo, el propio futbolista ya hizo su movimiento más fuerte: expresó públicamente su intención y dejó claro que, si el llamado llega, no dudará.

El mercado recién empieza y, en Núñez, cada nombre se analiza con lupa. Mientras tanto, Sebastián Villa ya dejó su postura sobre la mesa y transformó un rumor en una declaración que promete seguir dando que hablar.

