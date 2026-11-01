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Una avioneta se estrelló cerca de la residencia de Donald Trump en Florida: hay 9 personas fallecidas

El accidente ocurrió en el condado de Palm Beach, a unos 10 kilómetros de Mar-a-Lago. La aeronave, un Learjet 60 que había partido desde Texas, tenía como destino las Bahamas. El presidente de Estados Unidos no se encontraba en la residencia.

Una avioneta se estrelló cerca de la residencia de Donald Trump en Florida: murieron nueve personas

Una avioneta se estrelló cerca de la residencia de Donald Trump en Florida: murieron nueve personas

Una tragedia aérea conmocionó este domingo al condado de Palm Beach, en Florida, luego de que una avioneta se estrellara en una zona residencial y provocara la muerte de las nueve personas que viajaban a bordo. El lugar del impacto se encuentra a unos 10 kilómetros de Mar-a-Lago, la residencia del presidente estadounidense Donald Trump.

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La avioneta fue encontrada en un sector de humedales. (Foto: Agencia NA)

La información fue difundida por la cadena Telemundo y confirmada por la Secretaría de Transporte de Estados Unidos, que comunicó el saldo fatal del accidente. Trump no se encontraba en su propiedad al momento del hecho.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, calificó lo ocurrido como “una tragedia horrible”. Hasta el momento, las autoridades no informaron qué provocó la caída de la aeronave.

Dónde cayó el avión y cuál era su destino

De acuerdo con los primeros datos difundidos por fuentes de la Administración Federal de Aviación (FAA), se trataba de un avión pequeño, modelo Learjet 60, que había despegado durante la mañana desde Austin, Texas.

La aeronave tenía previsto llegar a las Bahamas, pero terminó estrellándose en un vecindario cercano a Cresthaven, en Palm Beach. Según la información brindada por Duffy, las nueve personas que estaban a bordo murieron en el lugar.

El impacto se produjo en las inmediaciones de un pequeño centro comercial y de un área de viviendas rodantes, de acuerdo con el reporte de Telemundo.

El operativo de emergencia en Palm Beach

Tras el accidente, bomberos y equipos de emergencia se desplazaron hasta el lugar para intervenir en la zona del impacto. Imágenes difundidas desde el área mostraron el despliegue de los equipos de respuesta.

El siniestro ocurrió cerca del Aeropuerto Internacional de Palm Beach, que este año fue renombrado como Donald J. Trump International Airport.

Por el momento, no se difundieron las identidades de las víctimas ni se precisaron las circunstancias que llevaron a la caída del avión. La investigación deberá determinar las causas del accidente.

En pocas palabras

  • Tragedia aérea: Una avioneta se estrelló en Florida con 9 personas a bordo.
  • Ubicación: El accidente ocurrió cerca de Mar-a-Lago, residencia de Donald Trump.
  • Investigación en curso: Se desconocen las causas de la caída de la aeronave Learjet 60.
Resumen generado por Thinkindot AI
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