Una avioneta se estrelló cerca de la residencia de Donald Trump en Florida: hay 9 personas fallecidas

La aeronave tenía previsto llegar a las Bahamas, pero terminó estrellándose en un vecindario cercano a Cresthaven, en Palm Beach. Según la información brindada por Duffy, las nueve personas que estaban a bordo murieron en el lugar.

El impacto se produjo en las inmediaciones de un pequeño centro comercial y de un área de viviendas rodantes, de acuerdo con el reporte de Telemundo.

El operativo de emergencia en Palm Beach

Tras el accidente, bomberos y equipos de emergencia se desplazaron hasta el lugar para intervenir en la zona del impacto. Imágenes difundidas desde el área mostraron el despliegue de los equipos de respuesta.

El siniestro ocurrió cerca del Aeropuerto Internacional de Palm Beach, que este año fue renombrado como Donald J. Trump International Airport.

Por el momento, no se difundieron las identidades de las víctimas ni se precisaron las circunstancias que llevaron a la caída del avión. La investigación deberá determinar las causas del accidente.