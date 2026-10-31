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Franco Colapinto largará 12° en el Gran Premio de México de la Fórmula 1

El piloto argentino quedó eliminado en la Q2 tras la clasificación complicada en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Lewis Hamilton consiguió el mejor tiempo con Ferrari.

Franco Colapinto largará 12° el Gran Premio de México de Fórmula 1. (Foto: Reuters)

Franco Colapinto largará 12° el Gran Premio de México de Fórmula 1. (Foto: Reuters)

Franco Colapinto terminó 12° en la clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1 y buscará avanzar posiciones en la carrera de este domingo 1 de noviembre. El argentino no logró ingresar a la Q3, aunque consiguió recuperarse después de una primera tanda marcada por interrupciones que complicaron sus intentos de vuelta rápida.

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La gran sorpresa de la jornada fue Lewis Hamilton, quien consiguió la pole position con Ferrari al registrar un tiempo de 1:16.514 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El británico superó a George Russell, que largará segundo, y a su compañero Charles Leclerc, que ocupará el tercer puesto.

El cuarto lugar de la grilla quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, quien llega a la competencia como líder del campeonato y con posibilidades de asegurar matemáticamente el título, según los puntos consignados en la información de la jornada.

La clasificación no comenzó de la mejor manera para Franco Colapinto, quien tuvo dificultades para completar sus vueltas rápidas durante la primera tanda.

El piloto argentino apenas pudo cerrar un giro competitivo en la Q1, debido a las interrupciones provocadas por una bandera roja y otra amarilla que afectaron sus intentos restantes.

El piloto argentino quedó eliminado en la Q2. (Foto: Reuters)

El piloto argentino quedó eliminado en la Q2. (Foto: Reuters)

Con un registro de 1:18.517, Colapinto terminó 15° en la Q1, lo que le permitió avanzar a la siguiente instancia por un margen ajustado. En la Q2, el argentino consiguió mejorar su rendimiento. Primero marcó un tiempo de 1:18.269 y luego logró bajar considerablemente su registro hasta 1:17.640.

Sin embargo, esa vuelta no fue suficiente para ingresar entre los diez mejores y terminó ubicado en el puesto 12. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, consiguió avanzar a la Q3 con un tiempo de 1:17.278, apenas suficiente para quedarse con el décimo lugar de la segunda tanda.

La diferencia entre ambos pilotos fue de 0.362 segundos, un margen que terminó siendo decisivo para las aspiraciones del argentino. Finalmente, Gasly mantuvo la décima posición de largada, por detrás de los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad, que partirán noveno y octavo, respectivamente.

Qué dijo Franco Colapinto después de quedar eliminado en la Q2

Tras finalizar la clasificación, Colapinto analizó las dificultades que enfrentó durante su vuelta rápida y reconoció que perdió rendimiento en el último sector del circuito mexicano.

Me costó un poco más la Qualy. Creo que me costó especialmente la última parte de la vuelta. No tuve el ritmo desde la curva, al principio iba bien, pero me empezó a costar un poquito más al final. Obviamente, faltó eso. Hay que trabajar para mañana de cara a la carrera”, explicó.

Pese a no conseguir el pase a la Q3, el piloto argentino dejó en claro que su objetivo será avanzar posiciones y pelear por los puntos durante la competencia del domingo. “Sí, vamos a intentar entrar en los puntos, ir para adelante, es la idea”, afirmó.

Lewis Hamilton logró la pole position con Ferrari en México

La definición de la clasificación tuvo como protagonista a Lewis Hamilton, quien marcó el mejor tiempo de la jornada y se aseguró el primer lugar de largada. El británico completó su vuelta más rápida en 1:16.514, un registro que le permitió superar a George Russell y Charles Leclerc.

Hamilton buscará aprovechar la posición de privilegio en un circuito donde la larga recta principal y las condiciones de frenada de la primera curva pueden resultar determinantes en la largada. Por detrás de los tres primeros se ubicó Andrea Kimi Antonelli, que comenzará desde el cuarto lugar.

La competencia también tendrá especial importancia para la definición del campeonato, con Antonelli al frente de las posiciones y sus principales perseguidores obligados a descontar puntos.

A qué hora corre Franco Colapinto el Gran Premio de México de Fórmula 1

La carrera del Gran Premio de México está programada para este domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Horario en Argentina

17:00

Distancia

71 vueltas

Domingo 1 de noviembre de 2026 · Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México

Colapinto comenzará desde la sexta fila de la grilla y tendrá como principal objetivo alcanzar el décimo puesto para sumar unidades. En la pelea por el campeonato, Antonelli llega con 365 puntos, mientras que George Russell acumula 242 y Lewis Hamilton suma 241, según las posiciones informadas.

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