A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TRANQUILIDAD

Las fotos de los días en familia de Maxi López en Italia: "Recargar energías"

El exfutbolista Maxi López comaprtió una serie de imágenes de su tiempo en familia en Italia tras viajar de urgencia por el robo en la casa de Wanda Nara en Milán.

27 jul 2026, 08:10
Banner seguínos en google Primicias Ya
Las fotos de los días en familia de Maxi López en Italia: Recargar energías

Las fotos de los días en familia de Maxi López en Italia: "Recargar energías"

Las fotos de los días en familia de Maxi López en Italia: Recargar energías

Las fotos de los días en familia de Maxi López en Italia: "Recargar energías"

Wanda Nara y Maxi López viajaron de urgencia a Italia tras enterarse del episodio de inseguridad en la casa de campo de la mediática en Milán. Los dos se encontraban trabajando en Estados Unidos en plena final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

"Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia", anunciaba por aquel entonces la conductora desde las redes sociales tras enterarse de lo sucedido.

Leé también

La fuerte decisión de Maxi López tras el robo a Wanda Nara en Milán: "Estamos..."

La fuerte decisión de Maxi López tras el robo a Wanda Nara en Milán: Estamos...

Lo cierto es que tras ese momento de tensión y de llegar de urgencia al país para resolver la documentación perdida por el robo, Maxi López aprovecha para descansar unos días junto a su familia luego de un mes intenso de trabajo cubriendo el Mundial para Telefe.

El exfutbolista aprovechó para recorrer distintos lugares italianos también acompañado de su esposa Daniela Christiansson y sus hijos, Elle y Lando, quienes viajaron para estar a su lado antes de regresar a la Argentina donde se instalarán definitivamente por los compromisos laborales de Maxi López.

"Un mes de Mundial, de viajes, de adrenalina. Y la mejor manera de recargar energías es esta. Unos días con ellos", indicó Maxi desde su cuenta en Instagram con varias fotos familiares de lo que fue el reciente viaje a Italia. Y la modelo sueca comentó la publicación con emojis de corazones feliz por el reencuentro.

La firme decisión de Maxi López tras el robo a Wanda Nara en Milán

Tras el robo que sufrió Wanda Nara en su casa de Milán, donde se encontraban sus hijos, Maxi López tomó una rápida e importante decisión.

A través de sus historias de Instagram, el exfutbolista compartió una imagen del reencuentro familiar, del que también participaron Elle y Lando, los hijos que tiene con Daniela Christiansson.

Además, Maxi López contó que debieron realizar los trámites para reemplazar la documentación que se perdió durante el robo. Pese a la tensión, transmitió tranquilidad al confirmar que, pese al mal momento vivido, sus hijos se encuentran en buen estado.

"Ya estamos juntos con mis hijos haciendo los trámites para recuperar los pasaportes, pero lo más importante es que están bien", describió el ex MasterChef Celebrity.

Y adelantó cuál será el siguiente paso una vez que concluyan las gestiones en Italia y dejó en claro que el plan es regresar al país junto a toda la familia: "Cuando resolvamos esta situación, volveremos todos juntos a Argentina", cerró.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Maxi López

Lo más visto