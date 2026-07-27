Las fotos de los días en familia de Maxi López en Italia: "Recargar energías"

"Un mes de Mundial, de viajes, de adrenalina. Y la mejor manera de recargar energías es esta. Unos días con ellos", indicó Maxi desde su cuenta en Instagram con varias fotos familiares de lo que fue el reciente viaje a Italia. Y la modelo sueca comentó la publicación con emojis de corazones feliz por el reencuentro.

La firme decisión de Maxi López tras el robo a Wanda Nara en Milán

Tras el robo que sufrió Wanda Nara en su casa de Milán, donde se encontraban sus hijos, Maxi López tomó una rápida e importante decisión.

A través de sus historias de Instagram, el exfutbolista compartió una imagen del reencuentro familiar, del que también participaron Elle y Lando, los hijos que tiene con Daniela Christiansson.

Además, Maxi López contó que debieron realizar los trámites para reemplazar la documentación que se perdió durante el robo. Pese a la tensión, transmitió tranquilidad al confirmar que, pese al mal momento vivido, sus hijos se encuentran en buen estado.

"Ya estamos juntos con mis hijos haciendo los trámites para recuperar los pasaportes, pero lo más importante es que están bien", describió el ex MasterChef Celebrity.

Y adelantó cuál será el siguiente paso una vez que concluyan las gestiones en Italia y dejó en claro que el plan es regresar al país junto a toda la familia: "Cuando resolvamos esta situación, volveremos todos juntos a Argentina", cerró.