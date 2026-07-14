En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
joven
Pareja
Córdoba

Conmoción por la muerte del joven que salió envuelto en llamas: la acusación que investiga la Justicia

La víctima, de 20 años, falleció en el hospital ante la gravedad de las heridas. Su novia dijo que el fuego se inició mientras limpiaba una moto.

Banner Seguinos en google DESK
Murió un joven tras sufrir quemaduras en el 95% del cuerpo. (Foto: captura) 

Murió un joven tras sufrir quemaduras en el 95% del cuerpo. (Foto: captura) 

Isaías Barrera, un joven de 20 años, murió luego de permanecer internado con quemaduras en el 95% del cuerpo tras un dramático episodio ocurrido en Marcos Juárez, Córdoba. Mientras la Justicia investiga cómo se originó el fuego, la familia de la víctima sostiene que fue atacado por su pareja y exige que el caso sea esclarecido.

Leé también Video: prendió fuego y mató a una cajera solo por hablar con su novio
Una joven roció con alcohol, le prendió fuego y mató a otra solo porque habló con su novio. (Foto. a24.com)

El hecho provocó una fuerte conmoción en la ciudad y derivó en una movilización para reclamar justicia. Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió el sábado por la tarde en una vivienda ubicada sobre la calle Zeballos al 1200, en la localidad cordobesa de Marcos Juárez.

Una cámara de seguridad registró el momento en que Isaías Barrera salió de la vivienda envuelto en llamas y corrió desesperado por la calle en busca de ayuda. Vecinos acudieron rápidamente para asistirlo y una mujer logró apagar el fuego utilizando una frazada. Sin embargo, las lesiones ya eran de extrema gravedad.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Abel Ayerza bajo un cordón sanitario y, debido a la magnitud de las heridas, derivado posteriormente al Instituto del Quemado de Córdoba. Allí murió durante la madrugada del lunes a causa de las quemaduras, que afectaban el 95% de su cuerpo.

Qué declaró la pareja y qué investiga la Justicia

Cuando la Policía llegó al lugar encontró a la pareja de Barrera, identificada por sus iniciales S.S., quien aseguró desconocer cómo se había originado el incendio. Como única explicación, manifestó que el joven se encontraba limpiando una motocicleta cuando ocurrió el hecho.

Los investigadores también señalaron que Isaías Barrera tenía antecedentes de una causa judicial vinculada a violencia familiar, aunque no trascendieron mayores detalles sobre ese expediente.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez, que inicialmente había caratulado la causa como lesiones graves. Tras el fallecimiento del joven, el expediente deberá adecuarse al nuevo escenario judicial.

Isaias Barrera, el joven que murió quemado en Córdoba. (Foto: Redes sociales)

Isaias Barrera, el joven que murió quemado en Córdoba. (Foto: Redes sociales)

El pedido de justicia de la familia

Tras conocerse la muerte de Isaías Barrera, familiares y amigos realizaron una movilización para reclamar el esclarecimiento del caso. Durante la despedida en el cementerio La Piedad, de Villa María, la madre del joven sostuvo que su hijo "fue prendido fuego" y reclamó que se investigue lo ocurrido. "Solamente queremos justicia", expresó durante la manifestación.

Además, la familia aseguró que un vecino les contó que la mujer le habría arrojado un bidón con combustible cuando Isaías estaba por encender un cigarrillo. Esa versión forma parte de las declaraciones que la Justicia deberá analizar en el marco de la investigación y, por el momento, no fue confirmada oficialmente.

Los allegados también afirmaron que el joven había realizado tres denuncias previas por presuntos episodios de violencia, un dato que también deberá ser incorporado al expediente para determinar si existían antecedentes relacionados con el caso.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
joven Pareja familia
Notas relacionadas
Soledad Villamil prendió fuego a Darín y Francella al revelar un incidente escatológico en una filmación
Floppy Tesouro prendió fuego a un jugador de la Selección Argentina: "Está casado y..."
Encontraron sana y salva a la joven de 18 años que era buscada desde el martes en Belgrano

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar