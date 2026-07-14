Conmoción por la muerte del joven que salió envuelto en llamas: la acusación que investiga la Justicia

Qué declaró la pareja y qué investiga la Justicia

Cuando la Policía llegó al lugar encontró a la pareja de Barrera, identificada por sus iniciales S.S., quien aseguró desconocer cómo se había originado el incendio. Como única explicación, manifestó que el joven se encontraba limpiando una motocicleta cuando ocurrió el hecho.

Los investigadores también señalaron que Isaías Barrera tenía antecedentes de una causa judicial vinculada a violencia familiar, aunque no trascendieron mayores detalles sobre ese expediente.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez, que inicialmente había caratulado la causa como lesiones graves. Tras el fallecimiento del joven, el expediente deberá adecuarse al nuevo escenario judicial.

Isaias Barrera, el joven que murió quemado en Córdoba. (Foto: Redes sociales)

El pedido de justicia de la familia

Tras conocerse la muerte de Isaías Barrera, familiares y amigos realizaron una movilización para reclamar el esclarecimiento del caso. Durante la despedida en el cementerio La Piedad, de Villa María, la madre del joven sostuvo que su hijo "fue prendido fuego" y reclamó que se investigue lo ocurrido. "Solamente queremos justicia", expresó durante la manifestación.

Además, la familia aseguró que un vecino les contó que la mujer le habría arrojado un bidón con combustible cuando Isaías estaba por encender un cigarrillo. Esa versión forma parte de las declaraciones que la Justicia deberá analizar en el marco de la investigación y, por el momento, no fue confirmada oficialmente.

Los allegados también afirmaron que el joven había realizado tres denuncias previas por presuntos episodios de violencia, un dato que también deberá ser incorporado al expediente para determinar si existían antecedentes relacionados con el caso.