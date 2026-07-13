Harry Kane se metió en la interna entre el DT de Inglaterra y Jude Bellingham y estalló la polémica antes de semifinales

Todo se precipitó a partir de las declaraciones del técnico alemán inmediatamente después de la victoria ante Noruega por 2 a 1, donde afirmó que no estaba contento con el rendimiento ya que jugaron de forma descuidada, con errores tácticos y que tuvieron suerte. Estas palabras no cayeron bien en el mediocampista de Real Madrid, quien se mostró visiblemente molesto e hilvanó una dura réplica frente a las cámaras de televisión. Bellingham profundizó su crítica hacia el entrenador afirmando que "tal vez él no sabe lo que es jugar en estas condiciones" frente a rivales de fuste como Erling Haaland y Martin Odegaard, justificando que a veces hay que ganar de forma sucia.

Qué análisis hizo Harry Kane sobre el histórico cruce ante la Selección Argentina

Lejos de alimentar las rispideces internas con el volante, el capitán prefirió valorar el presente histórico de la delegación británica en la Copa del Mundo.

El delantero optó por enfocar las energías colectivas en la trascendental cita del próximo miércoles en el Estadio Atlanta, donde buscarán dar el paso definitivo hacia la gran final. Kane eligió concentrarse en lo que está logrando este equipo y concluyó que, tras seis semanas juntos, demostraron un enorme deseo de conseguir el título. El atacante remarcó que esta ha sido una era de gran éxito al encadenar semifinales y finales en el último tiempo, por lo que ahora necesitarán un esfuerzo aún mayor para rematar la faena frente a uno de los mejores equipos del mundo.