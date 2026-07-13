Harry Kane se metió en la interna entre el DT de Inglaterra y Jude Bellingham y estalló la polémica antes de semifinales

La antesala del clásico mundialista se tiñó de dramatismo y debates cruzados en el seno del campamento británico, exponiendo diferencias de criterio que salieron a la luz en el momento más caliente del torneo. La revolución que se generó en Inglaterra después del cruce entre Jude Bellingham y el entrenador Thomas Tuchel por la diferencia de criterio respecto del rendimiento del equipo, escribió un nuevo capítulo en la antesala de la semifinal que deberá jugar el miércoles próximo ante la selección argentina, en Atlanta. En este escenario de tensión mediática, Harry Kane se metió en la interna entre el DT de Inglaterra y Jude Bellingham, respaldando la mirada del conductor táctico y marcando una clara distancia respecto de los dichos de su compañero de ataque.