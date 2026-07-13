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Harry Kane se metió en la interna entre el DT de Inglaterra y Jude Bellingham y estalló la polémica antes de semifinales

El goleador británico respaldó públicamente las críticas del entrenador alemán tras el pase a semifinales y se diferenció de la postura del mediocampista.

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Harry Kane se metió en la interna entre el DT de Inglaterra y Jude Bellingham y estalló la polémica antes de semifinales

La antesala del clásico mundialista se tiñó de dramatismo y debates cruzados en el seno del campamento británico, exponiendo diferencias de criterio que salieron a la luz en el momento más caliente del torneo. La revolución que se generó en Inglaterra después del cruce entre Jude Bellingham y el entrenador Thomas Tuchel por la diferencia de criterio respecto del rendimiento del equipo, escribió un nuevo capítulo en la antesala de la semifinal que deberá jugar el miércoles próximo ante la selección argentina, en Atlanta. En este escenario de tensión mediática, Harry Kane se metió en la interna entre el DT de Inglaterra y Jude Bellingham, respaldando la mirada del conductor táctico y marcando una clara distancia respecto de los dichos de su compañero de ataque.

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Foto: Reuters 

El experimentado atacante del conjunto inglés no anduvo con rodeos a la hora de analizar la producción futbolística que arrastra el equipo en territorio norteamericano. Kane, a sus 32 años, no parece tener demasiado reparo en decir lo que piensa y salió en defensa del entrenador alemán, explicando que la frustración del DT se debe a que su equipo no es capaz de hacer en los partidos lo que lleva a cabo en los entrenamientos. El delantero y máximo goleador histórico de los Tres Leones coincidió en que la plantilla está en condiciones de desplegar una expresión futbolística muy superior a la exhibida en las llaves previas.

Las declaraciones del referente de área dejaron en claro que una de las voces de mando del vestuario comparte el diagnóstico severo que bajó desde el cuerpo técnico tras la última clasificación. “Aún no hemos visto la mejor versión del equipo. Lo hemos mostrado de a ratos. Contra Noruega también se vieron destellos. No hemos tenido el control total que nos gustaría y que creo que podemos tener”, reconoció Harry Kane, añadiendo de forma directa que Thomas Tuchel tenía razón respecto del bajo desempeño de Inglaterra y remarcando que el grupo sabe perfectamente que puede alcanzar un nivel superior de cara al choque contra la Albiceleste.

Cómo se originó el conflicto entre el mediocampista Jude Bellingham y el técnico Thomas Tuchel

La controversia estalló de manera pública inmediatamente después de consumarse la agónica clasificación del seleccionado británico en la llave de los cuartos de final.

Todo se precipitó a partir de las declaraciones del técnico alemán inmediatamente después de la victoria ante Noruega por 2 a 1, donde afirmó que no estaba contento con el rendimiento ya que jugaron de forma descuidada, con errores tácticos y que tuvieron suerte. Estas palabras no cayeron bien en el mediocampista de Real Madrid, quien se mostró visiblemente molesto e hilvanó una dura réplica frente a las cámaras de televisión. Bellingham profundizó su crítica hacia el entrenador afirmando que "tal vez él no sabe lo que es jugar en estas condiciones" frente a rivales de fuste como Erling Haaland y Martin Odegaard, justificando que a veces hay que ganar de forma sucia.

Qué análisis hizo Harry Kane sobre el histórico cruce ante la Selección Argentina

Lejos de alimentar las rispideces internas con el volante, el capitán prefirió valorar el presente histórico de la delegación británica en la Copa del Mundo.

El delantero optó por enfocar las energías colectivas en la trascendental cita del próximo miércoles en el Estadio Atlanta, donde buscarán dar el paso definitivo hacia la gran final. Kane eligió concentrarse en lo que está logrando este equipo y concluyó que, tras seis semanas juntos, demostraron un enorme deseo de conseguir el título. El atacante remarcó que esta ha sido una era de gran éxito al encadenar semifinales y finales en el último tiempo, por lo que ahora necesitarán un esfuerzo aún mayor para rematar la faena frente a uno de los mejores equipos del mundo.

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