El pedido especial que la AFA le hizo a la FIFA para la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Mientras tanto, también se espera que en las próximas horas la FIFA anuncie la designación del equipo arbitral para el encuentro que definirá al segundo finalista de la Copa del Mundo.

El historial entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales

Argentina e Inglaterra se enfrentaron en cinco oportunidades por Copas del Mundo. El historial favorece a los ingleses, aunque la Albiceleste logró avanzar en una de las igualdades definidas por penales.

Partidos jugados: 5.

Victorias de Argentina: 1.

Empates: 1 (con clasificación de Argentina por penales).

Victorias de Inglaterra: 3.

Cuándo juegan Argentina e Inglaterra

La semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16:00 (hora de Argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador avanzará a la final del Mundial 2026, programada para el domingo 19 de julio.