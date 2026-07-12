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El pedido especial que la AFA le hizo a la FIFA para la semifinal entre Argentina e Inglaterra

A días del duelo que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino elevó una solicitud que será respondida antes del partido.

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El pedido especial que la AFA le hizo a la FIFA para la semifinal entre Argentina e Inglaterra

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Según informó el periodista Diego Monroig, la AFA solicitó que la Albiceleste pueda disputar el partido con la camiseta alternativa de color azul, la misma que utilizó en el encuentro frente a Jordania durante el torneo.

La decisión final dependerá de la FIFA y se conocerá el martes, cuando el organismo confirme cuál de los dos seleccionados será considerado local para el compromiso.

El posible uso de la camiseta azul también remite a uno de los capítulos más recordados de la historia del fútbol argentino: el triunfo por 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, un partido inolvidable por los dos goles de Diego Armando Maradona.

Mientras tanto, también se espera que en las próximas horas la FIFA anuncie la designación del equipo arbitral para el encuentro que definirá al segundo finalista de la Copa del Mundo.

El historial entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales

Argentina e Inglaterra se enfrentaron en cinco oportunidades por Copas del Mundo. El historial favorece a los ingleses, aunque la Albiceleste logró avanzar en una de las igualdades definidas por penales.

  • Partidos jugados: 5.
  • Victorias de Argentina: 1.
  • Empates: 1 (con clasificación de Argentina por penales).
  • Victorias de Inglaterra: 3.

Cuándo juegan Argentina e Inglaterra

La semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16:00 (hora de Argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador avanzará a la final del Mundial 2026, programada para el domingo 19 de julio.

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