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Dudas para enfrentar a Inglaterra: el plan de Lionel Scaloni en la Selección Argentina para la semifinal

El entrenador de la Selección Argentina define la formación para el cruce de semifinales de este miércoles. El análisis del cuerpo técnico y las variantes en estudio.

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Foto: Reuters 

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La cuenta regresiva para el compromiso más trascendental de la temporada ya se encuentra en marcha y el búnker nacional concentra todas sus energías en la confección de la estrategia ideal. La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra en una histórica semifinal que tendrá lugar en el Estadio Atlanta este miércoles desde las 16 y, a falta del entrenamiento de este mediodía, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni no planea demasiadas modificaciones en el equipo titular. Si bien hay que esperar al entrenamiento de la Selección Argentina este lunes desde las 13.30, la tónica inicial del estratega de Pujato apunta a respaldar a la base de futbolistas que consiguieron el pasaporte a la ronda de los cuatro mejores.

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Foto: Reuters 

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La decisión de sostener el esqueleto principal del equipo se analiza minuciosamente en el seno del cuerpo técnico, sopesando las dificultades recientes contra la jerarquía comprobada del plantel. Más allá del flojo rendimiento del conjunto nacional ante Suiza, partido que terminó ganando en el tiempo suplementario pese a que los europeos se quedaron con diez hombres a los 27 del segundo tiempo, el DT podría apostar por la mayoría de los habituales titulares. En el último encuentro, Scaloni repitió la formación que había arrancado contra Egipto por cuarta vez en su ciclo porque consideró que el equipo tuvo el control, generó situaciones claras y que los principales inconvenientes estuvieron en la falta de eficacia para convertir y algunos desajustes defensivos.

Los argumentos para sostener a los mismos nombres propios frente al combinado británico responden a factores de confianza y de memoria colectiva. El técnico confía plenamente en ellos, los conoce muy bien por haber sido parte fundamental de todo su proceso al frente de la Albiceleste y espera que levanten su nivel y vuelvan a rendir como lo hicieron en Qatar. El mediocampo, salvo Leandro Paredes, quien terminó con un calambre, es la zona del campo de juego en la que los rendimientos están más lejos de los esperados, pero no está tan claro que haya cambios en ese sector de cara al pitazo inicial del miércoles.

Qué cambios analiza Lionel Scaloni para el partido contra Inglaterra en el Mundial 2026

El cuerpo técnico de la Selección Argentina evalúa retoques en posiciones específicas basándose en los rendimientos y las características del rival.

A pesar de la tendencia a mantener la estructura, el cuerpo técnico no descarta realizar ajustes posicionales para contrarrestar el circuito de juego inglés. Más allá de eso, sí podrían haber algunas modificaciones o retoques en posiciones puntuales, pero todavía no aparecen indicios de quiénes entrarían. Si se tienen en cuenta las dudas que sobrevolaron los últimos duelos del campeonato, Gonzalo Montiel por Nahuel Molina y Nicolás González por Alexis Mac Allister podrían ser dos variantes posibles que maneja el entrenador como alternativas viables en el lateral derecho y la zona de gestación ofensiva.

Cuándo se confirmará la formación titular de Argentina para la semifinal

La definición del once inicial se mantendrá bajo estricta reserva por parte del entrenador hasta los momentos previos al traslado hacia el estadio de Atlanta.

El misterio alrededor de la alineación definitiva continuará siendo una constante estratégica en la conducción del seleccionado nacional. Al igual que lo hizo durante toda la Copa del Mundo, Scaloni mantendrá las incógnitas hasta el final y el once recién se confirmará en la charla técnica antes de salir rumbo al estadio. Mientras tanto, con el entrenamiento de hoy lunes y el planificado para este martes, sumado a la conferencia de prensa oficial del entrenador, empezarán a vislumbrarse de forma más fidedigna los probables cambios para el clásico mundialista.

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