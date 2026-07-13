Dudas para enfrentar a Inglaterra: el plan de Lionel Scaloni en la Selección Argentina para la semifinal

Qué cambios analiza Lionel Scaloni para el partido contra Inglaterra en el Mundial 2026

El cuerpo técnico de la Selección Argentina evalúa retoques en posiciones específicas basándose en los rendimientos y las características del rival.

A pesar de la tendencia a mantener la estructura, el cuerpo técnico no descarta realizar ajustes posicionales para contrarrestar el circuito de juego inglés. Más allá de eso, sí podrían haber algunas modificaciones o retoques en posiciones puntuales, pero todavía no aparecen indicios de quiénes entrarían. Si se tienen en cuenta las dudas que sobrevolaron los últimos duelos del campeonato, Gonzalo Montiel por Nahuel Molina y Nicolás González por Alexis Mac Allister podrían ser dos variantes posibles que maneja el entrenador como alternativas viables en el lateral derecho y la zona de gestación ofensiva.

Cuándo se confirmará la formación titular de Argentina para la semifinal

La definición del once inicial se mantendrá bajo estricta reserva por parte del entrenador hasta los momentos previos al traslado hacia el estadio de Atlanta.

El misterio alrededor de la alineación definitiva continuará siendo una constante estratégica en la conducción del seleccionado nacional. Al igual que lo hizo durante toda la Copa del Mundo, Scaloni mantendrá las incógnitas hasta el final y el once recién se confirmará en la charla técnica antes de salir rumbo al estadio. Mientras tanto, con el entrenamiento de hoy lunes y el planificado para este martes, sumado a la conferencia de prensa oficial del entrenador, empezarán a vislumbrarse de forma más fidedigna los probables cambios para el clásico mundialista.