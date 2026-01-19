La cuestionable actitud de Mauro Icardi en el cumple de Francesca, su hija mayor con Wanda Nara

wanda nara saludo hija francesca cumpleaños

Lo cierto es que llamó la atención que desde su cuenta en Instagram por el momento el futbolista del Galatasaray no hizo mención alguna a esta fecha especial de una de sus hijas como suele hacerlo todos los años.

Sabiendo que estos gestos son importantes desde la virtualidad, por el momento la pareja de la China Suárez optó por el silencio. Sin embargo, hay que tener en cuenta la diferencia horaria entre Argentina y Turquía (6 horas) que podría ser un factor clave para alguna mención virtual posterior del deportista para su hija.

Icardi, en tanto, reclama vía judicial que las niñas vuelvan a vivir con él en Estambul, alegando que Wanda las trasladó a la Argentina sin su consentimiento. La mediática obtuvo fallos favorables en el país que descartaron que estuviera en “desobediencia” y frenaron una multa millonaria y la obligación de devolver de inmediato a las nenas, mientras en Italia continúa el pedido de restitución internacional impulsado por el futbolista.

En el marco del divorcio y de la manutención, la justicia fijó que Icardi debe pagar una cuota alimentaria mensual para sus hijas menores, cuyo monto se justifica por el nivel de vida que las niñas tenían cuando convivían con el futbolista en Europa y se suma a la discusión general por la distribución de bienes del matrimonio.

Wanda Nara y Mauro Icardi

La foto de Mauro Icardi que Wanda Nara subió a su Instagram y desató polémica por un terrible acción

Wanda Nara se sumó al trend viral “2026 es el nuevo 2016″ el sábado por la noche y sorprendió con una serie de fotos familiares de su vida de hace diez años con Mauro Icardi.

No obstante, lo que más llamó la atención fue que entre las imágenes agregó una con Mauro Icardi, su ex pareja y padre de sus dos hijas mujeres, con quien mantiene un durísimo enfrentamiento desde hace tiempo.

Uno de los collages más emotivos reúne cuatro momentos de su embarazo. En otra imagen se los ve a los cinco hermanos reunidos y sonrientes en el living, vestidos con la ropa del Inter de Milán, el club donde jugaba Mauro Icardi.

La nostalgia se intensifica en un collage tipo Polaroid fechado en 2016. Allí aparece una foto de Icardi con el rostro tachado con marcador negro, seguida de una imagen de Wanda embarazada y varias instantáneas de los chicos jugando, posando y compartiendo momentos cotidianos.

Esa imagen fue borrada y, minutos después, volvió a publicarse con un fuerte cambio: la actual pareja de la China Suárez aparece tapado con el ala de un ángel, en toda muestra de una señal certera de la conductora al futbolista.

Wanda Nara