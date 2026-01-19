La cuestionable actitud de Mauro Icardi en el cumple de Francesca, su hija mayor con Wanda Nara

El 19 de enero de 2015 en Milán, Italia, es una fecha que nunca olvidarán tanto Wanda Nara como Mauro Icardi ya que ese día nació Francesca, la primera hija de la pareja. Luego llegaría al mundo Isabella dos años más tarde.
Se conoció qué actitud tomó hasta el momento el futbolista Mauro Icardi el día del cumpleaños de Francesca, su hija mayor con Wanda Nara.
Lo cierto es que desde las redes sociales, durante las primeras horas del día tan especial para su hija, Wanda Nara saludó de manera afectuosa a la pequeña con un tierno posteo desde sus historias de Instagram.
"Felices 11. Amor de vida solo deseo que siempre seas así de feliz. Te amo con todo mi corazón. Sos lo mejor de mí, mi miniatura, mi princesa, mi todo", expresó la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) con una imagen de su hija de espaldas junto a la torta de cumpleaños y las velitas.
Y agregó a flor de piel: "Siempre juntitas te amo con todo mi ser. Siempre voy a estar para cumplir tus sueños. Tu mami".
Lo cierto es que llamó la atención que desde su cuenta en Instagram por el momento el futbolista del Galatasaray no hizo mención alguna a esta fecha especial de una de sus hijas como suele hacerlo todos los años.
Sabiendo que estos gestos son importantes desde la virtualidad, por el momento la pareja de la China Suárez optó por el silencio. Sin embargo, hay que tener en cuenta la diferencia horaria entre Argentina y Turquía (6 horas) que podría ser un factor clave para alguna mención virtual posterior del deportista para su hija.
Icardi, en tanto, reclama vía judicial que las niñas vuelvan a vivir con él en Estambul, alegando que Wanda las trasladó a la Argentina sin su consentimiento. La mediática obtuvo fallos favorables en el país que descartaron que estuviera en “desobediencia” y frenaron una multa millonaria y la obligación de devolver de inmediato a las nenas, mientras en Italia continúa el pedido de restitución internacional impulsado por el futbolista.
En el marco del divorcio y de la manutención, la justicia fijó que Icardi debe pagar una cuota alimentaria mensual para sus hijas menores, cuyo monto se justifica por el nivel de vida que las niñas tenían cuando convivían con el futbolista en Europa y se suma a la discusión general por la distribución de bienes del matrimonio.
Wanda Nara se sumó al trend viral “2026 es el nuevo 2016″ el sábado por la noche y sorprendió con una serie de fotos familiares de su vida de hace diez años con Mauro Icardi.
No obstante, lo que más llamó la atención fue que entre las imágenes agregó una con Mauro Icardi, su ex pareja y padre de sus dos hijas mujeres, con quien mantiene un durísimo enfrentamiento desde hace tiempo.
Uno de los collages más emotivos reúne cuatro momentos de su embarazo. En otra imagen se los ve a los cinco hermanos reunidos y sonrientes en el living, vestidos con la ropa del Inter de Milán, el club donde jugaba Mauro Icardi.
La nostalgia se intensifica en un collage tipo Polaroid fechado en 2016. Allí aparece una foto de Icardi con el rostro tachado con marcador negro, seguida de una imagen de Wanda embarazada y varias instantáneas de los chicos jugando, posando y compartiendo momentos cotidianos.
Esa imagen fue borrada y, minutos después, volvió a publicarse con un fuerte cambio: la actual pareja de la China Suárez aparece tapado con el ala de un ángel, en toda muestra de una señal certera de la conductora al futbolista.