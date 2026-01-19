En vivo Radio La Red
Deportes
Claudio Úbeda
Boca
FÚTBOL

Claudio Úbeda dejó una fuerte advertencia tras el triunfo ante Olimpia: "Boca siempre..."

El entrenador de Boca valoró la victoria ante Olimpia de Paraguay, destacó el rodaje del plantel y encendió las alertas por la lesión de Miguel Merentiel, a pocos días del debut en el Torneo Apertura.

Boca cerró su etapa de amistosos de verano con una victoria por 2-1 ante Olimpia de Paraguay y Claudio Úbeda dejó sensaciones claras tras el último ensayo antes del inicio oficial de la competencia. Conforme con el rendimiento general, pero atento a las señales de alarma, el entrenador destacó la importancia de ganar incluso en partidos preparatorios y expresó su preocupación por la lesión de Miguel Merentiel, una de las piezas clave del equipo.

Leé también Tras sumar solo un refuerzo, Riquelme habló sobre el mercado de pases de Boca: "No tenemos..."
image

Boca siempre tiene que ganar, sea amistoso o partido oficial”, sostuvo el DT en la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en San Nicolás. Más allá del resultado, Úbeda valoró el objetivo principal de la pretemporada: darle minutos a la mayor cantidad posible de futbolistas. “Sirvió para que podamos usar muchos más jugadores durante el partido”, explicó, en referencia a las rotaciones que implementó a lo largo del encuentro.

Qué preocupa a Boca tras la lesión de Merentiel

La principal inquietud de la noche pasó por el estado físico del delantero uruguayo, que sintió una molestia y debió salir. Úbeda fue prudente, pero no ocultó la inquietud: “Preocupa y nos ocupa. Sintió una molestia de un golpe. Esperamos la evolución de las horas, los días y, tras los estudios de mañana, que no sea grave”. El DT remarcó que el plantel viene recuperando atacantes y que, de cara al debut, “necesitamos de todos”.

Otra de las notas positivas fue el presente de Ander Herrera, quien volvió a sumar minutos luego de un 2025 marcado por las lesiones. “En los dos tiempos que ha jugado lo hizo bien”, destacó el entrenador. Sin embargo, aclaró que el cuerpo técnico opta por la cautela: “No queremos apresurarnos en cargarle demasiado el físico. Hizo la pretemporada completa y lo vamos llevando paulatinamente”. La idea, según explicó, es que gane continuidad a lo largo del semestre.

Cómo está el mercado de pases de Boca

Consultado por la falta de incorporaciones, Úbeda se refirió puntualmente a la situación de Marino Hinestroza, cuya llegada continúa sin resolverse. “Boca hizo su trabajo y espera respuesta”, afirmó. Y agregó: “Uno anhela que sea lo más rápido posible, pero es cuestión de esperar. Seguramente se va a definir y queremos que se sume lo más rápido posible al plantel”.

También hubo palabras para Exequiel Zeballos, uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo. Pese a haber sufrido un golpe en el hombro ante Olimpia, el DT transmitió tranquilidad: “Lo veo muy bien, está con confianza. Es un jugador que tenemos que aprovechar al máximo y cuidarlo para que llegue en las mejores condiciones al debut”.

Por último, Úbeda se refirió al ingreso de Lucas Blondel, quien parece recuperar terreno dentro de la consideración del cuerpo técnico. “Es parte del plantel como lo ha sido siempre. Nos da versatilidad y estoy contento de que sume minutos”, explicó, recordando que el semestre pasado tuvo pocas oportunidades.

Con la pretemporada finalizada, Boca ya apunta todos los cañones al inicio del Torneo Apertura, donde debutará el domingo 25 de enero ante Deportivo Riestra, desde las 18.30 en la Bombonera. La victoria ante Olimpia dejó certezas, algunas dudas y un mensaje claro de su entrenador: en Boca, ganar no se negocia.

