Claudio Úbeda dejó una fuerte advertencia tras el triunfo ante Olimpia: "Boca siempre..."

Cómo está el mercado de pases de Boca

Consultado por la falta de incorporaciones, Úbeda se refirió puntualmente a la situación de Marino Hinestroza, cuya llegada continúa sin resolverse. “Boca hizo su trabajo y espera respuesta”, afirmó. Y agregó: “Uno anhela que sea lo más rápido posible, pero es cuestión de esperar. Seguramente se va a definir y queremos que se sume lo más rápido posible al plantel”.

También hubo palabras para Exequiel Zeballos, uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo. Pese a haber sufrido un golpe en el hombro ante Olimpia, el DT transmitió tranquilidad: “Lo veo muy bien, está con confianza. Es un jugador que tenemos que aprovechar al máximo y cuidarlo para que llegue en las mejores condiciones al debut”.

Por último, Úbeda se refirió al ingreso de Lucas Blondel, quien parece recuperar terreno dentro de la consideración del cuerpo técnico. “Es parte del plantel como lo ha sido siempre. Nos da versatilidad y estoy contento de que sume minutos”, explicó, recordando que el semestre pasado tuvo pocas oportunidades.

Con la pretemporada finalizada, Boca ya apunta todos los cañones al inicio del Torneo Apertura, donde debutará el domingo 25 de enero ante Deportivo Riestra, desde las 18.30 en la Bombonera. La victoria ante Olimpia dejó certezas, algunas dudas y un mensaje claro de su entrenador: en Boca, ganar no se negocia.