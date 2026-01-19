Denunciaron a Martín Demichelis y Evangelina Anderson por trabajo esclavo: los duros detalles

Embed

Qué se sabe del supuesto vínculo de Martín Demichelis con una estafa inmobiliaria

Meses atrás, en LAM (América TV), se dieron a conocer los pormenores de una denuncia que involucra al exfutbolista Martín Demichelis en una presunta estafa relacionada con un proyecto inmobiliario. Fue Pepe Ochoa quien había relatado cómo el ex de Evangelina Anderson habría ingresado como socio en una compañía que terminó dejando a numerosos compradores sin sus departamentos.

"En 2018 se mete como socio de una empresa que venía desde el 2013, hizo una inversión y en esta inversión él ingresa como socio. Esta empresa, Fraer Group, empezó a generar fideicomisos y buscar espacios para levantar edificios y vender departamentos", había explicado Ochoa en el programa conducido por Ángel de Brito.

De acuerdo con lo expuesto por el panelista, el fideicomiso se había comercializado por completo, pero nunca se concretó la entrega de las viviendas. "¿Qué pasó? Hicieron un fideicomiso y ese fideicomiso lo vendieron entero, nunca entregaron los departamentos. No hay respuestas. Al día de hoy la gente reclama. Fraer Group no existe en ningún lugar. No hay oficina física. El director de Fraer Group está prófugo en Paraguay y a Martín Demichelis lo llevan a la justicia por fraude. Y lo más interesante de todo esto que el terreno donde se iba a hacer la construcción es del padre de Evangelina Anderson", había agregado.

Más adelante, el ciclo había presentado una entrevista con Florencia Arietto, la abogada que representaba a los damnificados. "Esto fue en 2017 para entregar 40 meses después, o sea, en el año 2021 deberían haber entregado los departamentos. Esto es en Álvarez Thomas al 3000, Álvarez Thomas y avenida Monroe. La cuestión es que nunca los entregaron, la gente pagó todo como corresponde, nunca los entregaron y desaparecieron", había detallado la letrada.

"Demichelis y su exsuegro entraron juntos en la sociedad", había afirmado y luego había añadido: "Lo que intuyo es que Demichelis suma capital a la empresa, que ya existe, en 2017 y en ese mismo momento su exsuegro les vende el terreno donde se va a hacer este edificio que nunca se hizo y quedó con un tendal de personas que han pagado y que no han tenido su departamento".