La foto que confirma quién es la mejor amiga de Antonela Roccuzzo en la Selección Argentina

Se trata de una imagen desde el estadio de Atlanta junto a Muriel López Benítez, la esposa de Lisandro Martínez, defensor central del equipo de Scaloni.

En la foto se las puede ver a las dos mirando la cancha de espalda a la cámara y abrazadas. Ambas consolidaron su amistad durante estos días en Estados Unidos y la imagen subida por Antonela simboliza el afecto que se tienen en medio del importante momento que vive el plantel en víspera de disputar una nueva final mundialista.

Tanto Muriel como Antonela mantienen un perfil muy reservado pero esa postal simboliza la fuerte amistad que las une. Incluso Muriel fue la única pareja de los jugadores que ingresó al palco de Antonela Roccuzzo para ver los partidos, detalle que no pasó inadvertido entre los seguidores.

El profundo mensaje de Carolina Baldini a Giuliano Simeone tras el triunfo de la Selección ante Inglaterra

Carolina Baldini no pudo ocultar el orgullo y le dedicó un conmovedor mensaje a través de sus redes sociales a su hijo Giuliano Simeone, que fue titular en la Selección Argentina ante Inglaterra.

El delantero vivió una jornada inolvidable defendiendo la camiseta albiceleste en un partido que despertó sentimientos especiales para todo un país por la instancia mundialista y el rival.

Por eso, horas después del triunfo, Carolina Baldini decidió compartir públicamente la emoción que sintió al ver a su hijo formar parte de un momento tan importante en su carrera profesional.

"Hay partidos que se juegan con los pies, y hay partidos que se juegan con el alma. Hoy te vi defender esta camiseta en un partido que llevaba detrás años de historia, emociones y recuerdos que forman parte de nuestro país. Y en medio de todo eso, te vi a vos, dejando el corazón en cada pelota", escribió conmovida en Instagram.

Más adelante, la exmodelo dejó en claro que la emoción de acompañar a su hijo superó incluso el orgullo que sintió como hincha de la Selección Argentina.

"Como argentina sentí orgullo. Como mamá, sentí algo mucho más grande: emoción, admiración y agradecimiento por poder verte cumplir tus sueños", expresó en el sentido mensaje.

Y cerró palpitando la final del Mundial 2026 ante España: "No importa cuántos partidos juegues en tu vida, este será uno de esos días que quedarán grabados para siempre. @giulisimeone te amo. Nos vemos en NY", concluyó la publicación.