Ángel de Brito contó el nuevo proyecto de Tini Stoessel con Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Susana Giménez

La presencia de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, dos de los futbolistas más importantes de la Selección Argentina, junto a una figura icónica como Susana Giménez, convierte este proyecto en uno de los más llamativos del año.

Por ahora, el hermetismo es total, pero todo indica que Tini Stoessel apuesta a un lanzamiento de alto impacto internacional que promete romperla en plataformas y redes sociales.

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Cuál fue el alarmante dato que reveló Ángel de Brito sobre Luciana Martínez tras su detención por robo

La detención de Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), continúa generando repercusiones y en las últimas horas se conoció un dato que podría agravar todavía más su situación judicial.

Fue el periodista Ángel de Brito quien aportó una información clave sobre la causa al asegurar que el robo por el que la mediática fue imputada no habría sido un hecho aislado.

“No fue el único ilícito. Luciana de Gran Hermano había robado a otros hombres”, escribió el conductor de LAM (América TV) en su cuenta de X (exTwitter), una revelación que abrió nuevos interrogantes alrededor del caso y dejó planteada la posibilidad de que existan otras víctimas.

Martínez quedó en el centro de la polémica luego de ser imputada y detenida por un robo bajo la modalidad “viuda negra” contra un turista norteamericano, en un episodio que habría ocurrido en el Smart Hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese contexto, el dato revelado por De Brito suma aún más gravedad a la causa, ya que sugiere que podrían haber ocurrido otros hechos similares que todavía no salieron a la luz.

Mientras la investigación avanza, la situación judicial de la exGran Hermano podría complicarse aún más en caso de que aparezcan nuevas denuncias o víctimas vinculadas a los presuntos robos mencionados por el periodista.