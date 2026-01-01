Así recibieron el 2026 los campeones del mundo: las fotos y mensajes de la Selección Argentina

“Un 2025 que me transmitió paz, que me hizo estar cerca de las personas que más amo y que me dio la posibilidad de volver a soñar y proyectar para lo que se viene”, escribió, y aseguró que encara el 2026 “con mucha adrenalina y entusiasmo”.

Lautaro Martínez, en tanto, optó por un saludo breve y directo. El capitán del Inter publicó una imagen junto a su familia y acompañó la postal con un simple deseo de felicidad para sus seguidores, sin extenderse en reflexiones, pero manteniendo el tono cercano que suele caracterizarlo en redes sociales.

Alexis Mac Allister fue uno de los que realizó el posteo más profundo. En su mensaje, hizo un repaso emocional del año, marcado por momentos felices, desafíos personales y aprendizajes. Agradeció especialmente a su familia y a su pareja, y dedicó unas palabras a su hija Alaia, una figura central en su balance personal del 2025.

También Enzo Fernández compartió un mensaje cargado de fe y gratitud. Junto a una foto familiar con Valentina Cervantes y sus dos hijos, el mediocampista destacó el aprendizaje vivido durante el último año y definió a su familia como el pilar fundamental de su vida. Además, expresó su deseo de que el 2026 sea “aún mejor”.

En la misma sintonía, Leandro Paredes puso el foco en los vínculos y en las experiencias compartidas. Agradeció el acompañamiento recibido durante el año y cerró su mensaje con ilusión por los objetivos que vendrán, tanto a nivel personal como profesional.

Por su parte, Nicolás Tagliafico eligió un saludo sencillo y afectuoso. El defensor agradeció el apoyo constante de los hinchas y deseó “todo lo bueno” para el nuevo año, acompañando sus palabras con una imagen de celebración íntima.

image

Tagliafico y su esposa, Caro Calvagni

Cuándo debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina comenzará la defensa del título obtenido en Qatar 2022 el martes 16 de junio, cuando enfrente a Argelia desde las 22:00 en Kansas City. Luego, disputará sus otros dos encuentros del Grupo J en la ciudad de Dallas: el lunes 22 de junio a las 14:00 frente a Austria y el sábado 27, desde las 23:00, ante Jordania.

Mientras el calendario internacional se acerca, los campeones del mundo despiden el año con la mirada puesta en el futuro, combinando festejos personales con la ilusión de volver a competir en la máxima cita del fútbol mundial.