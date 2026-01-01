Así recibieron el 2026 los campeones del mundo: las fotos y mensajes de la Selección Argentina
Los campeones del mundo compartieron en redes sociales cómo despidieron el 2025 y dieron la bienvenida al 2026, entre reflexiones personales, agradecimientos y postales familiares, a meses del inicio del Mundial.
(Foto: rodridepaul/Instagram)
Los jugadores de la Selección Argentina utilizaron sus redes sociales para mostrar cómo celebraron la llegada del 2026. Lejos de grandes eventos públicos, la mayoría optó por festejos íntimos, rodeados de familiares y amigos, desde distintos puntos del país y del mundo, en un contexto especial: el año previo al inicio del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Las publicaciones dejaron ver no solo imágenes de celebración, sino también mensajes cargados de balance personal, gratitud y expectativas por lo que viene, una constante entre los futbolistas que integran el plantel campeón del mundo en Qatar 2022.
Lautaro Martínez y su pareja, Agustina Gandolfo - Alexis Mac Allister y su hija - Enzo Fernández junto a su pareja, Valentina Cervantes y sus dos hijos.
Qué mensajes compartieron los jugadores de la Selección argentina para recibir el 2026
Uno de los primeros en expresarse fue Rodrigo De Paul, quien eligió un mensaje reflexivo para cerrar el año. El mediocampista destacó la tranquilidad y el crecimiento personal que le dejó el 2025, y valoró especialmente el tiempo compartido con sus seres queridos.
“Un 2025 que me transmitió paz, que me hizo estar cerca de las personas que más amo y que me dio la posibilidad de volver a soñar y proyectar para lo que se viene”, escribió, y aseguró que encara el 2026 “con mucha adrenalina y entusiasmo”.
Lautaro Martínez, en tanto, optó por un saludo breve y directo. El capitán del Inter publicó una imagen junto a su familia y acompañó la postal con un simple deseo de felicidad para sus seguidores, sin extenderse en reflexiones, pero manteniendo el tono cercano que suele caracterizarlo en redes sociales.
Alexis Mac Allister fue uno de los que realizó el posteo más profundo. En su mensaje, hizo un repaso emocional del año, marcado por momentos felices, desafíos personales y aprendizajes. Agradeció especialmente a su familia y a su pareja, y dedicó unas palabras a su hija Alaia, una figura central en su balance personal del 2025.
También Enzo Fernández compartió un mensaje cargado de fe y gratitud. Junto a una foto familiar con Valentina Cervantes y sus dos hijos, el mediocampista destacó el aprendizaje vivido durante el último año y definió a su familia como el pilar fundamental de su vida. Además, expresó su deseo de que el 2026 sea “aún mejor”.
En la misma sintonía, Leandro Paredes puso el foco en los vínculos y en las experiencias compartidas. Agradeció el acompañamiento recibido durante el año y cerró su mensaje con ilusión por los objetivos que vendrán, tanto a nivel personal como profesional.
Por su parte, Nicolás Tagliafico eligió un saludo sencillo y afectuoso. El defensor agradeció el apoyo constante de los hinchas y deseó “todo lo bueno” para el nuevo año, acompañando sus palabras con una imagen de celebración íntima.
Tagliafico y su esposa, Caro Calvagni
Cuándo debuta la Selección Argentina en el Mundial 2026
La Selección Argentina comenzará la defensa del título obtenido en Qatar 2022 el martes 16 de junio, cuando enfrente a Argelia desde las 22:00 en Kansas City. Luego, disputará sus otros dos encuentros del Grupo J en la ciudad de Dallas: el lunes 22 de junio a las 14:00 frente a Austria y el sábado 27, desde las 23:00, ante Jordania.
Mientras el calendario internacional se acerca, los campeones del mundo despiden el año con la mirada puesta en el futuro, combinando festejos personales con la ilusión de volver a competir en la máxima cita del fútbol mundial.