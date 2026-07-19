El bombazo de Shakira antes de la final del Mundial 2026

Qué artistas estarán en la ceremonia de la final del Mundial 2026

La ceremonia de clausura comenzará 90 minutos antes del inicio del partido y reunirá a varias figuras internacionales. Entre los artistas confirmados aparecen Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, mientras que la FIFA también anunció la presencia de Tom Cruise, Post Malone, IShowSpeed y Jennifer Hudson.

Post Malone será el encargado de encabezar el espectáculo previo al encuentro, antes de darle paso a la gran final entre Argentina y España.

Además, por primera vez en la historia de una final de la Copa del Mundo masculina se realizará un show durante el entretiempo, inspirado en el tradicional espectáculo del Super Bowl.

Los artistas confirmados para ese segmento son:

* Shakira

* Madonna

* Justin Bieber

* BTS

* Burna Boy

* Coldplay

* La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel

* El coro infantil PS22 Chorus, junto a Coldplay.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de 11 minutos y promete convertirse en uno de los momentos más impactantes de la definición del Mundial 2026, combinando música, puesta en escena y un despliegue artístico sin precedentes para una final mundialista.