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El bombazo de Shakira antes de la final del Mundial 2026

Shakira volvió a ser protagonista de la Copa Mundial de la FIFA 26™ con una noticia inesperada. Mirá el video.

19 jul 2026, 09:00
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El bombazo de Shakira antes de la final del Mundial 2026

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El bombazo de Shakira antes de la final del Mundial 2026

Shakira volvió a convertirse en una de las grandes protagonistas de la previa de la final del Mundial 2026. A pocas horas del esperado duelo entre la Selección argentina y España, la cantante colombiana sorprendió al anunciar el lanzamiento de la versión en español de “Dai Dai”, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La artista compartió un adelanto del tema en sus redes sociales y desató una enorme expectativa entre sus millones de seguidores. La versión original, interpretada junto al nigeriano Burna Boy, fue uno de los himnos del torneo y ahora contará con una adaptación en español, en un guiño especial a los dos seleccionados que disputarán la gran final.

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Pero esa no será la única participación de Shakira en la jornada. La cantante será una de las figuras centrales del histórico espectáculo del entretiempo de la final, donde interpretará “Dai Dai” junto a Burna Boy mientras el grupo Chetto Kids protagoniza una impactante coreografía sobre el césped del New York New Jersey Stadium.

Qué artistas estarán en la ceremonia de la final del Mundial 2026

La ceremonia de clausura comenzará 90 minutos antes del inicio del partido y reunirá a varias figuras internacionales. Entre los artistas confirmados aparecen Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, mientras que la FIFA también anunció la presencia de Tom Cruise, Post Malone, IShowSpeed y Jennifer Hudson.

Post Malone será el encargado de encabezar el espectáculo previo al encuentro, antes de darle paso a la gran final entre Argentina y España.

Además, por primera vez en la historia de una final de la Copa del Mundo masculina se realizará un show durante el entretiempo, inspirado en el tradicional espectáculo del Super Bowl.

Los artistas confirmados para ese segmento son:

* Shakira

* Madonna

* Justin Bieber

* BTS

* Burna Boy

* Coldplay

* La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, dirigida por Gustavo Dudamel

* El coro infantil PS22 Chorus, junto a Coldplay.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de 11 minutos y promete convertirse en uno de los momentos más impactantes de la definición del Mundial 2026, combinando música, puesta en escena y un despliegue artístico sin precedentes para una final mundialista.

     

 

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