¡Impactante! El inesperado mensaje de Alpine tras el debut de Franco Colapinto: "Decepción"

Durante la carrera, Colapinto llegó a estar octavo en pista y por varios tramos se mantuvo por delante de su compañero Pierre Gasly. Sin embargo, sobre el final, recibió la orden del equipo de ceder su lugar al francés, que tenía mejor ritmo y aspiraciones de avanzar. Gasly terminó en el puesto 13°, aunque se mostró autocrítico: “Cometí un error al principio y el coche de seguridad no me ayudó. Tuve muchos problemas con los neumáticos, no estoy contento conmigo mismo”.

Por su parte, Colapinto también analizó lo sucedido: “El objetivo era terminar. Era complicado sumar desde donde largamos. Usamos una estrategia distinta. Dentro de todo es positivo el día de hoy”, explicó en ESPN. Y añadió con sinceridad: “Entró el VSC (Virtual Safety Car) y me cagó un poco la vida. A pesar de eso, la estrategia estuvo bien, aunque la carrera estuvo un poco en nuestra contra”.

El piloto de Pilar volverá a subirse al Alpine el próximo fin de semana en el mítico circuito de Mónaco, donde buscará seguir sumando experiencia en esta etapa clave de su carrera profesional.