El polémico gesto de Jack Doohan que escandalizó a la F1 durante el debut de Colapinto en Alpine

Doohan había estado en los boxes de Alpine el sábado, pero no viajó como piloto de reserva (ese lugar lo ocupó el estonio Paul Aron). El distanciamiento con el equipo, que ya se había hecho notar con declaraciones de su padre Mick, parece profundizarse fuera de pista. Mientras tanto, Colapinto comienza a escribir su propia historia en la F1.

El debut de Franco Colapinto como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1 no solo acaparó la atención por lo deportivo, sino también por lo que ocurrió fuera de pista. Durante la jornada del sábado en Imola, donde el argentino sufrió un accidente en la clasificación que lo posicionó en el puesto 16° para la carrera del domingo, la figura de Jack Doohan volvió a escena. Y con ella, la voz de su padre Mick, quien fue tajante con sus declaraciones contra la escudería francesa.

La presencia del piloto australiano en el paddock no fue como reserva —ese rol lo ocupó Paul Aron—, pero sí estuvo cerca del equipo en el Hospitality. Sin embargo, quien tomó la palabra fue su padre, el ex campeón mundial de motociclismo, que no ocultó su malestar con la decisión de Alpine. “Es algo decepcionante cómo se desarrollaron los acontecimientos. Pero creo que el rendimiento de Jack estuvo bastante bien, estadísticamente sobre el papel pinta bien”, lanzó en una entrevista con DAZN. Y fue más allá con una frase que resonó fuerte: “Parece que Alpine es un equipo de pilotos de pago…”.

Mick Doohan ya había mostrado su enojo en redes sociales con una historia sugerente que reposteó tras conocerse la titularidad de Colapinto. Este sábado aclaró que “era de otro”, aunque no evitó alimentar la polémica. Sobre la relación actual entre su hijo y el argentino, dijo no estar al tanto: “No estoy seguro. Jack solo hizo simulador anoche. Y hoy, sábado, volvemos a Mónaco”.