Independiente Rivadavia debuta en la Copa de la Liga ante el Rojo: horario, dónde ver en vivo y formaciones

Después de un jueves cargado de fútbol, la actividad continúa hoy con cuatro emocionantes encuentros en la Zona A de la Copa de la Liga. Destaca el enfrentamiento entre el recién ascendido Independiente Rivadavia y el Rojo de Avellaneda. Los otros partidos de la jornada son: Barracas Central vs. Vélez, Talleres de Córdoba vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata, y Banfield vs. Huracán.