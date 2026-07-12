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El mal momento que vivió La Tana de Gran Hermano durante los festejos de Argentina: "Me quemaron..."

La Tana Fenocchio, exparticipante de Gran Hermano, contó el difícil momento que vivió durante los festejos de Argentina.

12 jul 2026, 20:56
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la tana de gh
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Lo que debía ser una noche de celebración por la clasificación de la Selección Argentina terminó convirtiéndose en una experiencia angustiante para La Tana Fenocchio. La exparticipante de Gran Hermano utilizó sus redes sociales para contar el difícil momento que, según relató, vivió mientras se encontraba en Ramos Mejía festejando el triunfo de la Albiceleste ante Suiza.

Furiosa, La Tana compartió un video en el que mostró las lesiones que sufrió y aseguró que todo ocurrió de manera intencional. "Me acaban de tirar una canita voladora. Fue adrede, fue adrede", comenzó diciendo la exconcursante. Luego, mostró las consecuencias del incidente: "Miren esta canita voladora. Me lastimaron todo el dedo y todo el pelo, me lo quemaron".

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A continuación, explicó dónde ocurrió el episodio y pidió colaboración a quienes estaban en el lugar para poder identificar a los responsables. "Fue en Ramos Mejía. Quiero videos porque había gente grabándome y habrán grabado justo cuando los pendejos me tiraron la canita voladora en el pelo", expresó.

Indignada por la situación, aseguró que tomará medidas si logra obtener información sobre lo sucedido. "Los encuentro y los voy a denunciar, sin duda", afirmó.

En otro tramo del video, volvió a mostrar cómo quedó tras el incidente y manifestó su bronca por lo ocurrido. "Si alguien tiene información, miren cómo me quemaron todo el pelo, el dedo lo tengo todo hecho mierda. ¿Cómo pueden ser tan basura?", lanzó.

Por pultimo, La Tana reveló un detalle que, según explicó, agravó aún más la situación. "La canita voladora entró en la limusina de mi amigo. Me lo tiraron a propósito. Fueron unos pendejos. ¿Cómo pueden ser tan soretes, boluda?", cerró.

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Katia “La Tana” Fenocchio dejó su huella en la edición 2025 de Gran Hermano (Telefe), donde se convirtió en una de las figuras más recordadas y alcanzó las últimas semanas de convivencia antes de la consagración del uruguayo Santiago “Tato” Algorta, quien permaneció más de 200 días dentro de la casa.

Tras aquel paso explosivo por el reality, la joven de La Matanza no logró consolidarse en los medios y retomó su vida cotidiana con fuerte presencia en redes sociales. Incluso volvió a trabajar como repartidora en moto para poder sostener sus gastos mensuales.

En una entrevista concedida a Se picó (República Z), la exparticipante reconocía sin vueltas: “De trabajo está todo mal, no tengo nada. No me sale nada y salgo a deliverear de nuevo. Estoy desocupada y no me están saliendo laburos”.

Durante esa charla, también expresó su preocupación por la situación económica que atravesaba. “No están saliendo laburos, invertí en stream y ahora tengo que pagar las tarjetas que están al rojo vivo. Eso es una inversión y al toque no te va a dar plata. Necesitás muchos seguidores para que empieces a tener logros en la plataforma y que empiece a monetizar, no es así nomás. Armé lo del showroom y ventas online pero también está complicado”, relataba en el ciclo conducido por Gastón Trezeguet.

En paralelo, La Tana se muestra muy activa en Instagram, donde comparte su pasión por las motos, los tatuajes y un estilo renovado que sorprende a sus más de 400 mil seguidores. Una foto viralizada en X la mostró en el cumpleaños de Furia Scaglione con el cabello mucho más corto, aunque manteniendo el rubio platinado que la caracteriza. Esa imagen despertó rumores sobre posibles retoques estéticos, tema sobre el que ella no se pronunció.

Además, Fenocchio tuvo una breve aparición en la serie carcelaria En el barro, noticia que entusiasmó a sus seguidores, y decidió capacitarse en un curso de mecánica de motos, sumando así nuevas experiencias a su vida después del reality.

     

 

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