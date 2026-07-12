El vidente que anticipó el título en Qatar 2022 lanzó una fuerte predicción para Argentina: la reacción de Celia Messi

La conductora Marcela Tauro recordó entonces que el vidente también había hablado de Julián Álvarez durante la Copa del Mundo de Qatar y quiso saber quién sería, esta vez, la gran figura del equipo argentino.

Sin dudarlo, Fuentes destacó el rol de Lionel Messi y anticipó el crecimiento de otro de los pilares del seleccionado. "Para mí, la figura de Argentina, sin lugar a dudas, es Leo. Leo es el que los organiza mentalmente con gestos. Yo creo que él es el que ha estado más acertado en ese aspecto. Pero yo creo que Enzo va a explotar más. Yo creo que lo vamos a ver explotando más con Inglaterra", respondió.

El vidente también explicó por qué este Mundial tiene un significado especial para él. Al vivir en New Jersey, se encuentra muy cerca de la sede donde se disputará la final y reveló que el número 11 aparece de manera constante en las señales que, según afirma, recibe. "No se les olvide que yo vivo en New Jersey. La final se va a jugar a unas millas de aquí. Ayer fue el día 11. El número 11 es el número que me ha seguido toda mi vida. Los goles han sido casi todos en el 11. Si ven, si añaden los minutos nueve más dos, siempre va a dar 11. Ayer estaba seguro que iban a ganar", expresó.

Más adelante, el médium explicó cómo se manifiestan esas presuntas visiones y recordó lo que asegura haber anticipado antes de la obtención del Mundial de Qatar. "En Qatar lo que pasó fue que vi a Leo celebrando, y tuve dos imágenes, se puede decir una fue el sueño, otra fue más psicopictográfica. La primera fue celebrando en un sueño, en Qatar, que levantaba la copa. La segunda fue una visión que llegaban, y lo dije, y así fue, que llegaban a Buenos Aires y no quisieron ir a la Casa Rosada, no quisieron celebrar con los políticos que había allí, y eso lo supe, se sabía que iba a pasar", relató.

Luego sorprendió con una nueva predicción vinculada a un eventual festejo de la Selección si consigue un nuevo título mundial. "Ahora van a ir a la Casa Rosada, si pasa lo que digo", lanzó.

El momento más inesperado de la entrevista llegó cuando la periodista Karina Lavicoli interrumpió la conversación para compartir un mensaje que acababa de recibir en vivo. "Frenen todo, Marcela, perdón. Perdón, José, perdón. Tenemos un mensaje, chicos. Celia Messi. Nos está viendo la madre del número uno. Escuchá, José, dice: 'Besos para todos'. Y me pone: '¡Elijo creer!'", reveló.

La frase desató la emoción en el estudio y los panelistas reaccionaron al unísono. "¡Vamos, Celia! ¡Vamos!", gritaron, alimentando aún más la ilusión de cara a la recta final del Mundial 2026.

Qué había dicho la tarotista que acertó ante Egipto y luego reveló su predicción para Argentina vs. Suiza

Marcela López, la tarotista que había sorprendido con su predicción sobre el difícil cruce de Argentina frente a Egipto, volvió a captar la atención en la previa del partido contra Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Con la expectativa puesta en lo que dirían sus cartas, muchos hinchas aguardaban su nuevo pronóstico.

Tras el acierto anterior, la especialista fue entrevistada por Telenoche (El Trece) y compartió una lectura que llevó calma a los seguidores de la Scaloneta. Según explicó, la energía que rodea al encuentro será distinta y más favorable para el equipo de Lionel Scaloni. “Va a ser un partido más tranquilo. Mucho más tranquilo”, aseguró con convicción.

Desde sus redes sociales, López ya había adelantado que la interpretación resultaba positiva para la Selección. En la entrevista, además, detalló las señales que encontró en las cartas y resaltó un aspecto clave: “Nos favorece el número uno, que justamente nos da la fecha, pero también es como que vamos a estar mucho más sólidos”, comentó.

La tarotista fue más allá y se animó a anticipar cómo se resolvería el duelo. Lejos de imaginar un desenlace con penales o alargue, sostuvo que la definición llegaría en los 90 minutos reglamentarios. “Obviamente no vamos a ir a penales. Así que tranquilos. No va a haber alargue”, lanzó, generando expectativa entre quienes siguen sus predicciones.

En la charla también recordó lo ocurrido frente a Egipto, cuando la Selección estuvo en desventaja y sus redes se llenaron de mensajes negativos. Aun así, ella mantuvo la confianza en lo que había interpretado y finalmente su lectura coincidió con el resultado en la cancha.

Para cerrar, López puso el foco en Lionel Messi, a quien considera esencial dentro de su visión. “Nos va a marcar el liderazgo y obviamente nos lleva a lo que es el triunfo”, concluyó, dejando su pronóstico antes del esperado cruce de la Albiceleste.