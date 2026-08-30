Independiente Rivadavia sorprendió a Racing y se impuso por 3-1

Aunque Racing tuvo mayor posesión de pelota, con un 55% frente al 45% de Independiente Rivadavia, el conjunto mendocino fue más efectivo en sus llegadas. Terminó con 19 tiros al arco, mientras que la Academia registró 11.

El encuentro terminó sin tarjetas rojas.

Cómo quedaron Independiente Rivadavia y Racing

Con este resultado, Independiente Rivadavia quedó sexto en el Grupo B, mientras que Racing ocupa el decimocuarto puesto.

El conjunto mendocino volverá a jugar el domingo 6 de septiembre a las 19:15, cuando enfrente a River Plate.

Ese mismo día, a las 21:30, Racing buscará recuperarse ante Atlético Tucumán.