Independiente Rivadavia derrotó 3-1 a Racing por la fase de grupos de la Liga Profesional y consiguió un importante triunfo para escalar en la tabla del Grupo B.
El equipo mendocino se quedó con la victoria por la fase de grupos de la Liga Profesional, pese a que la Academia comenzó arriba en el marcador.
Independiente Rivadavia sorprendió a Racing y se impuso por 3-1
Independiente Rivadavia derrotó 3-1 a Racing por la fase de grupos de la Liga Profesional y consiguió un importante triunfo para escalar en la tabla del Grupo B.
La Academia golpeó primero a los 19 minutos del primer tiempo. Matko Miljevic convirtió para poner el 1-0 y darle la ventaja al conjunto de Avellaneda.
Sin embargo, Independiente Rivadavia reaccionó antes del descanso y llegó al empate a los 39 minutos. Gonzalo Ríos fue el encargado de marcar el 1-1.
En el segundo tiempo, el equipo mendocino logró dar vuelta el resultado. A los 25 minutos, Fabrizio Sartori anotó el 2-1 y, cuando el partido llegaba a su final, Alex Arce convirtió a los 47 minutos para sellar el 3-1 definitivo.
Aunque Racing tuvo mayor posesión de pelota, con un 55% frente al 45% de Independiente Rivadavia, el conjunto mendocino fue más efectivo en sus llegadas. Terminó con 19 tiros al arco, mientras que la Academia registró 11.
El encuentro terminó sin tarjetas rojas.
Con este resultado, Independiente Rivadavia quedó sexto en el Grupo B, mientras que Racing ocupa el decimocuarto puesto.
El conjunto mendocino volverá a jugar el domingo 6 de septiembre a las 19:15, cuando enfrente a River Plate.
Ese mismo día, a las 21:30, Racing buscará recuperarse ante Atlético Tucumán.