¿Juega o no? Arruabarrena definió la situación de Leandro Paredes para el clásico con Racing

Boca Juniors selló una noche categórica en Paraguay al derrotar por 4-0 a Recoleta en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con esta victoria, el conjunto xeneize garantizó su boleto entre los ocho mejores equipos del certamen continental. Sin embargo, tras los festejos y la satisfacción por el rendimiento colectivo, la conferencia de prensa de Rodolfo Arruabarrena dejó definida la situación de Leandro Paredes de cara al clásico frente a Racing Club del próximo domingo.