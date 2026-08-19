¿Juega o no? Arruabarrena definió la situación de Leandro Paredes para el clásico con Racing

En el plano individual, el DT analizó la actualidad de sus atacantes. Respecto a Miguel Merentiel, que anotó por segundo juego consecutivo, señaló: "Se le está abriendo el arco y para nosotros es importante. Nos da muchísimas soluciones, contento por él porque sé lo mucho que se esfuerza". A su vez, se refirió al estreno del ecuatoriano Enner Valencia, quien sumó sus primeros minutos con la camiseta azul y oro: "Lo vi bien, mostró algunas cosas. Sabe que le falta, es autocrítico y trata de mejorar en la parte física".

De esta manera, la delegación xeneize enfoca su atención en el duelo ante la Academia en Avellaneda, punto de partida de un calendario ajustado que posteriormente incluirá el regreso a La Bombonera frente a Lanús, el choque por Copa Argentina ante Vélez Sarsfield y la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana.