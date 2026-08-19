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Rodolfo Arruabarrena
Leandro Paredes
PREOCUPACIÓN TOTAL EN BOCA

¿Juega o no? Arruabarrena definió la situación de Leandro Paredes para el clásico con Racing

Boca goleó 4-0 a Recoleta y avanzó en la Copa Sudamericana. Luego del partido, Arruabarrena analizó la clasificación y definió si Paredes jugará o no debido a su lesión.

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¿Juega o no? Arruabarrena definió la situación de Leandro Paredes para el clásico con Racing

Boca Juniors selló una noche categórica en Paraguay al derrotar por 4-0 a Recoleta en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con esta victoria, el conjunto xeneize garantizó su boleto entre los ocho mejores equipos del certamen continental. Sin embargo, tras los festejos y la satisfacción por el rendimiento colectivo, la conferencia de prensa de Rodolfo Arruabarrena dejó definida la situación de Leandro Paredes de cara al clásico frente a Racing Club del próximo domingo.

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Leandro Paredes no viajó a Asunción por una lesión muscular.

El capitán del equipo había sido reemplazado en el entretiempo del empate ante Platense por el Torneo Clausura a causa de una inflamación en el isquiotibial izquierdo. Tras quedar desafectado del viaje a Asunción, el propio volante había expresado en sus redes sociales que tocaba "descansar, recuperarme y volver más fuerte que antes". En la rueda de prensa posterior al triunfo copero, el entrenador despejó todas las dudas respecto al estado del mediocampista.

¿Jugará Leandro Paredes el clásico entre Boca y Racing por el Torneo Clausura?

Rodolfo Arruabarrena fue contundente y descartó de manera oficial la presencia de Leandro Paredes para el partido del domingo a las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda, correspondiente a la sexta fecha del certamen local. Del mismo modo, el director técnico ratificó dos bajas adicionales en la zona defensiva: "Leandro no llega para Racing, así como Lozano ni Marco (Pellegrino)", precisó sobre los futbolistas que finalizaron con dolencias en el último compromiso doméstico.

Qué análisis hizo Arruabarrena sobre la goleada ante Recoleta y los delanteros

En relación al trámite del encuentro disputado en Asunción, resuelto con autoridad gracias a los goles de Santiago Ascacíbar —quien convirtió su quinto tanto en los últimos seis partidos—, Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco, el entrenador elogió el rendimiento de sus dirigidos. "Felicito a los jugadores por el partido que hicieron. Desde el primer momento nos sentimos cómodos dentro del campo", destacó el Vasco, valorando además el debut del juvenil Facundo Herrera y el descanso otorgado a piezas como Tomás Aranda y Leonel Flores.

En el plano individual, el DT analizó la actualidad de sus atacantes. Respecto a Miguel Merentiel, que anotó por segundo juego consecutivo, señaló: "Se le está abriendo el arco y para nosotros es importante. Nos da muchísimas soluciones, contento por él porque sé lo mucho que se esfuerza". A su vez, se refirió al estreno del ecuatoriano Enner Valencia, quien sumó sus primeros minutos con la camiseta azul y oro: "Lo vi bien, mostró algunas cosas. Sabe que le falta, es autocrítico y trata de mejorar en la parte física".

De esta manera, la delegación xeneize enfoca su atención en el duelo ante la Academia en Avellaneda, punto de partida de un calendario ajustado que posteriormente incluirá el regreso a La Bombonera frente a Lanús, el choque por Copa Argentina ante Vélez Sarsfield y la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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