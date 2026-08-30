Los Leones hicieron historia: vencieron 2-1 a Países Bajos y son de bronce en el Mundial de hockey

La respuesta llegó tras otro córner corto. Después de un despeje neerlandés, la bocha quedó en poder de Matías Rey, que sacó un potente remate para marcar el 2-1 y desatar el festejo argentino.

En los segundos finales, Países Bajos se lanzó desesperadamente por el empate y tuvo varias oportunidades, pero la defensa argentina resistió hasta el final para quedarse con una victoria inolvidable.

Los Leones vuelven al podio mundial

El bronce representa la segunda medalla mundialista de la historia de Los Leones. La anterior había sido en 2014, cuando Argentina también consiguió el tercer puesto en el Mundial disputado en La Haya.

En aquella oportunidad, el seleccionado perdió en semifinales ante Australia y luego derrotó 2-0 a Inglaterra para quedarse con la medalla.

Ese equipo, dirigido por Carlos “Chapa” Retegui, sería protagonista dos años más tarde de la página más gloriosa del hockey masculino argentino: la conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Ahora, 12 años después de aquel primer bronce mundialista, una nueva generación volvió a colocar a Argentina entre los tres mejores equipos del planeta.

El camino de Argentina hasta el bronce

Los Leones comenzaron el Mundial con una contundente victoria por 3-0 ante Japón. Luego cayeron 3-1 frente a Países Bajos, pero cerraron la primera fase con una goleada 7-1 sobre Nueva Zelanda.

Argentina terminó segunda en el Grupo A, con seis puntos, detrás del seleccionado neerlandés.

En la segunda fase, el equipo de Lucas Rey consiguió una importante victoria por 3-1 ante Inglaterra, con una destacada actuación de Tomás Domene, autor de los tres goles argentinos.

Luego llegó el duelo decisivo ante India. Los Leones cumplieron con su objetivo y derrotaron 5-3 al conjunto asiático, resultado que les permitió avanzar a las semifinales.

En esa instancia, Argentina quedó a las puertas de la final tras perder 2-1 frente a Alemania.

Lejos de quedarse con las manos vacías, el seleccionado se recuperó rápidamente y consiguió una victoria histórica ante Países Bajos para volver a subir al podio.

Una generación que vuelve a poner a Argentina entre los mejores

Argentina llegó al Mundial 2026 ubicada en el séptimo puesto del ranking mundial y después de finalizar quinta en la FIH Hockey Pro League 2025/26.

La clasificación al máximo torneo del hockey sobre césped llegó después de una actuación contundente en la Copa Panamericana de Montevideo 2025, donde Los Leones se consagraron campeones tras ganar los cinco partidos que disputaron.

En ese torneo marcaron 47 goles y recibieron apenas uno. La edición 2026 significó la 15ª participación mundialista del seleccionado argentino masculino. En el Mundial anterior, disputado en India en 2023, habían terminado en el noveno puesto.