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Gimnasia de Mendoza goleó a Independiente y quedó como líder del Grupo A

El equipo mendocino se impuso 3-0 como visitante por la fase de grupos de la Liga Profesional y quedó en lo más alto de la zona.

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Gimnasia de Mendoza goleó a Independiente y quedó como líder del Grupo A

Gimnasia de Mendoza goleó a Independiente y quedó como líder del Grupo A

Gimnasia de Mendoza consiguió un contundente triunfo por 3-0 frente a Independiente por la fase de grupos de la Liga Profesional y se ubicó en el primer puesto del Grupo A.

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El conjunto mendocino abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo. Esteban Fernández fue el encargado de poner el 1-0 antes del descanso.

En el complemento, Gimnasia aprovechó sus oportunidades y amplió rápidamente la diferencia. Facundo Lencioni marcó el segundo a los 7 minutos y volvió a convertir apenas siete minutos después para establecer el 3-0 definitivo.

Independiente tuvo mayor control de la pelota durante el encuentro, con un 58% de posesión, pero no consiguió traducir ese dominio en goles. En los remates al arco, el equipo local registró 10, mientras que Gimnasia de Mendoza terminó con 11.

El partido finalizó sin tarjetas rojas.

Cómo quedó la tabla y cuándo vuelven a jugar

Con la victoria, Gimnasia de Mendoza quedó primero en el Grupo A, mientras que Independiente se encuentra en la séptima posición.

El conjunto mendocino tendrá su próximo compromiso el sábado 5 de septiembre a las 16:30, cuando reciba a Boca Juniors en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Por su parte, Independiente buscará recuperarse el domingo 6 de septiembre a las 17:00, cuando visite a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Único Madre de Ciudades.

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