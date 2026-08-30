Gimnasia de Mendoza goleó a Independiente y quedó como líder del Grupo A

El partido finalizó sin tarjetas rojas.

Cómo quedó la tabla y cuándo vuelven a jugar

Con la victoria, Gimnasia de Mendoza quedó primero en el Grupo A, mientras que Independiente se encuentra en la séptima posición.

El conjunto mendocino tendrá su próximo compromiso el sábado 5 de septiembre a las 16:30, cuando reciba a Boca Juniors en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Por su parte, Independiente buscará recuperarse el domingo 6 de septiembre a las 17:00, cuando visite a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Único Madre de Ciudades.