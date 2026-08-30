Se picó otra vez: Maxi López le contestó a Wanda Nara con una inesperada referencia a Icardi.

La tregua entre Maxi López y Wanda Nara se terminó después de que el ex futbolista contara en PH: Podemos Hablar detalles de su paso por las fiestas rusas y su ex esposa reaccionara con furia en redes sociales.
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Maxi López aclaró cuándo ocurrieron las fiestas sexuales que relató en PH: Podemos Hablar y pidió no entrar en provocaciones por respeto a sus hijos.
La tregua entre Maxi López y Wanda Nara se terminó después de que el ex futbolista contara en PH: Podemos Hablar detalles de su paso por las fiestas rusas y su ex esposa reaccionara con furia en redes sociales.
El ex jugador salió a aclarar la situación y aseguró que los episodios que relató ocurrieron antes de conocer a Wanda.
El descargo de Maxi López llegó a través de Instagram, donde explicó: "No suelo responder cuestiones personales públicamente, pero en este caso corresponde aclarar algo simple: los hechos a los que se hace referencia ocurrieron antes de que nos conociéramos, Solange", escribió, usando el segundo nombre de Wanda.
En su paso por el ciclo de Andy Kusnetzoff, López había sorprendido al estudio contando anécdotas sobre el mundo de las fiestas en Rusia: "Tenía un amigo que era un gran organizador de eventos y puedo decir que fueron las fiestas más random en las que estuve en mi vida. Y ahí pasaba todo, había de todo".
Consultado por el conductor, había sido directo: "Había dominadoras, había de todo. Tanto para el femenino como para el masculino", y agregó que asistía a lugares subterráneos donde "se abría un mundo increíble".
Incluso recordó un episodio con una persona que "le gustaba la violencia y aplicaba violencia": "Cuando me sacudió… Me dio duro. En el momento en que empezó a morder, a rasguñar, ya dije: 'Bueno, ya está'".
Ante esas revelaciones, la respuesta de Wanda Nara no tardó en llegar: en sus historias de Instagram, la empresaria ironizó: "Me levanto con la novedad de que a mi ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia. ¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo".
Wanda sumó, además: "Me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez. Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré", y aprovechó para dejar un consejo a sus seguidoras: "Mujeres, salgan a trabajar, hagan sus vidas. No dependan. Ser mantenida a veces sale muy caro".
Tras el descargo de Wanda Nara, Maxi López fue contundente: "No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados", y evitó profundizar: "Por respeto a nuestros hijos, no voy a entrar en provocaciones ni en detalles privados". En su mensaje más fuerte, el exfutbolista hizo una referencia indirecta al escándalo que marcó el final de su relación con Nara: "Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió, y cuando te conocí lo que publicó tu ex, lo atravesamos juntos", escribió, en alusión a la separación de Wanda y Mauro Icardi. Finalmente, López cerró: "Yo elegí seguir adelante".