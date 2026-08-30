Se picó otra vez: Maxi López le contestó a Wanda Nara con una inesperada referencia a Icardi.

Consultado por el conductor, había sido directo: "Había dominadoras, había de todo. Tanto para el femenino como para el masculino", y agregó que asistía a lugares subterráneos donde "se abría un mundo increíble".

Incluso recordó un episodio con una persona que "le gustaba la violencia y aplicaba violencia": "Cuando me sacudió… Me dio duro. En el momento en que empezó a morder, a rasguñar, ya dije: 'Bueno, ya está'".

Ante esas revelaciones, la respuesta de Wanda Nara no tardó en llegar: en sus historias de Instagram, la empresaria ironizó: "Me levanto con la novedad de que a mi ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia. ¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo".

Wanda sumó, además: "Me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez. Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré", y aprovechó para dejar un consejo a sus seguidoras: "Mujeres, salgan a trabajar, hagan sus vidas. No dependan. Ser mantenida a veces sale muy caro".

La aclaración de Maxi López tras el enojo de Wanda Nara

Tras el descargo de Wanda Nara, Maxi López fue contundente: "No estabas en mi vida y mucho menos estábamos casados", y evitó profundizar: "Por respeto a nuestros hijos, no voy a entrar en provocaciones ni en detalles privados". En su mensaje más fuerte, el exfutbolista hizo una referencia indirecta al escándalo que marcó el final de su relación con Nara: "Cada uno sabe lo que vivió y cuándo lo vivió, y cuando te conocí lo que publicó tu ex, lo atravesamos juntos", escribió, en alusión a la separación de Wanda y Mauro Icardi. Finalmente, López cerró: "Yo elegí seguir adelante".