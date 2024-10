Inesperado: el desafío inédito que deberá enfrentar Franco Colapinto en el GP de Brasil

Uno de los principales retos será la visibilidad, que en días de lluvia disminuye drásticamente por el “spray” generado por los autos de adelante, especialmente para Colapinto, que suele ubicarse en el medio del pelotón. A esto se suma la variabilidad del rendimiento de los equipos en estas condiciones, lo que podría hacer que los valores habituales cambien y permitiría a Colapinto intentar una buena actuación en el complicado circuito brasileño.

Las previsiones climáticas indican lluvia durante todo el fin de semana, afectando tanto la clasificación y la carrera sprint del sábado (desde las 11 con 25 vueltas) como la carrera principal del domingo, pactada a 71 giros a partir de las 14.

Contundente: la frase del jefe de Red Bull que confirma el interés de la escudería por Franco Colapinto

Los días de Sergio "Checo" Pérez en Red Bull parecen contados, y la escudería austríaca ya tiene a su posible reemplazo en la mira: Franco Colapinto, el joven talento argentino de Williams. La atención sobre Colapinto se intensificó tras su 12° puesto en el Gran Premio de México, y rumores recientes aseguran que Red Bull podría ofrecer 20 millones de dólares para adquirir su contrato.

Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, no dudó en elogiar al pilarense y dejar claro el interés de la escudería en sumarlo. "Colapinto es un piloto interesante. Sería un muy mal jefe de equipo si no preguntara si está disponible", declaró Horner al medio alemán AMuS. Estas palabras se alinean con las versiones de una oferta inminente por Colapinto, un piloto que ya ha impresionado en su corto recorrido en la Fórmula 1.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, también reconoció que Colapinto se destacó en sus recientes presentaciones. "Nos sorprendió su desempeño. Hablamos con Williams, pero la cesión no es interesante para ningún equipo", aclaró Marko, sugiriendo que, de concretarse el traspaso, sería para integrarse directamente a Red Bull Racing.

Por su parte, Colapinto intentó poner calma a los rumores: "De momento, no estaré en la Fórmula 1". Sin embargo, desde Williams, su jefe de equipo, James Vowles, dejó entrever que una negociación podría abrirse. "Es una pregunta atrevida, pero en medio de una negociación sensible, es mejor no hablar públicamente", afirmó Vowles, en medio de las especulaciones de un posible cambio.

A este posible fichaje se suman los elogios del propio Max Verstappen, quien reconoció el desempeño de Colapinto en una zona mixta posterior a la carrera en México. Esto es especialmente notable, ya que Verstappen no suele mostrar entusiasmo hacia sus compañeros de equipo.

Mientras Checo Pérez enfrenta un clima complicado en Red Bull, su continuidad en el equipo es cada vez más incierta, lo cual da margen a pensar que el futuro cercano podría tener a Colapinto junto a Verstappen en la grilla de Red Bull en 2025.