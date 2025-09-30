Inesperado: la sorpresiva decisión de Lionel Scaloni que perjudica a Boca

Boca se ubica actualmente en el cuarto puesto de la tabla anual, posición que lo dejaría afuera de la Copa Libertadores y lo enviaría a disputar la Sudamericana en 2026. La pelea es muy ajustada: River, Rosario Central, Argentinos Juniors, Deportivo Riestra y San Lorenzo están todos dentro de un margen corto de puntos. Incluso, el resultado de la Copa Argentina podría liberar un cupo extra, lo que agrega aún más incertidumbre a la tabla.

En ese panorama, perder a su principal figura, aunque sea por una fecha, puede marcar la diferencia entre seguir soñando o resignarse a otro año fuera del máximo certamen continental.

Qué partidos se perdería Paredes por ir con la Selección

La Selección Argentina disputará dos amistosos en Estados Unidos durante octubre. El primero será ante Venezuela en Miami el día 10, y el segundo frente a Puerto Rico en Chicago el 13. Entre viajes, entrenamientos y logística, el regreso inmediato al fútbol local se vuelve improbable.

Con ese calendario, Paredes no podría estar ante Barracas Central, un rival que pelea por los mismos objetivos en la tabla anual. Además, su presencia ante Belgrano dependerá de cómo llegue físicamente tras el recorrido internacional. Aunque ese segundo partido no está completamente descartado, nadie en Boca se anima a asegurarlo.

La situación abre un debate clásico en el fútbol argentino: ¿qué pesa más, la Selección o el club? Desde el punto de vista de Scaloni, la citación de Paredes es lógica: es un histórico de su ciclo y uno de los líderes del vestuario campeón del mundo. Pero para Boca, el costo deportivo puede ser muy alto.

Miguel Ángel Russo tendrá que evaluar rápidamente quién puede reemplazarlo. Las opciones naturales son Cristian Medina o Pol Fernández, pero ninguno tiene el perfil de conductor y organizador que ofrece Paredes. El técnico deberá decidir si mantiene el esquema o modifica la estructura para compensar su ausencia.

Lo que parecía un cierre de torneo exigente podría volverse aún más cuesta arriba para Boca. La convocatoria de Leandro Paredes a la Selección, lógica desde lo emocional y futbolístico para la Albiceleste, se transforma en un dolor de cabeza para un equipo que depende de él para sostener su aspiración más grande: volver a la Copa Libertadores.