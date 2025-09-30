En vivo Radio La Red
Deportes
Scaloni
Boca
FÚTBOL

Inesperado: la sorpresiva decisión de Lionel Scaloni que perjudica a Boca

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, tomó una determinación que perjudica directamente a Boca. Conocé los detalles.

El Torneo Clausura atraviesa su etapa más determinante y cada punto empieza a valer más que nunca. No solo está en juego la clasificación a los octavos de final del campeonato, sino también los boletos para competir en los torneos internacionales de 2026. En ese escenario, Boca se sostiene en la pelea con un objetivo claro: regresar a la Copa Libertadores. Sin embargo, una decisión externa podría complicar su camino.

image

Según informó el diario Olé, el club recibió el aviso de que Leandro Paredes será convocado por Lionel Scaloni para disputar la próxima fecha FIFA con la Selección Argentina en octubre. Si la citación se confirma, el mediocampista se perdería al menos un partido y podría quedar condicionado para un segundo, dejando un vacío difícil de llenar para Miguel Ángel Russo en el tramo más delicado del semestre.

Por qué la posible baja de Paredes preocupa tanto en Boca

El ex Roma y PSG se transformó en el jugador más determinante del equipo azul y oro en lo que va del Clausura. No solo aporta equilibrio y salida limpia desde el mediocampo, sino que además fue clave en varios encuentros marcando goles, algo poco habitual en etapas anteriores de su carrera. Hoy, su influencia es tal que se volvió el termómetro futbolístico y anímico del equipo.

Boca se ubica actualmente en el cuarto puesto de la tabla anual, posición que lo dejaría afuera de la Copa Libertadores y lo enviaría a disputar la Sudamericana en 2026. La pelea es muy ajustada: River, Rosario Central, Argentinos Juniors, Deportivo Riestra y San Lorenzo están todos dentro de un margen corto de puntos. Incluso, el resultado de la Copa Argentina podría liberar un cupo extra, lo que agrega aún más incertidumbre a la tabla.

En ese panorama, perder a su principal figura, aunque sea por una fecha, puede marcar la diferencia entre seguir soñando o resignarse a otro año fuera del máximo certamen continental.

Qué partidos se perdería Paredes por ir con la Selección

La Selección Argentina disputará dos amistosos en Estados Unidos durante octubre. El primero será ante Venezuela en Miami el día 10, y el segundo frente a Puerto Rico en Chicago el 13. Entre viajes, entrenamientos y logística, el regreso inmediato al fútbol local se vuelve improbable.

Con ese calendario, Paredes no podría estar ante Barracas Central, un rival que pelea por los mismos objetivos en la tabla anual. Además, su presencia ante Belgrano dependerá de cómo llegue físicamente tras el recorrido internacional. Aunque ese segundo partido no está completamente descartado, nadie en Boca se anima a asegurarlo.

La situación abre un debate clásico en el fútbol argentino: ¿qué pesa más, la Selección o el club? Desde el punto de vista de Scaloni, la citación de Paredes es lógica: es un histórico de su ciclo y uno de los líderes del vestuario campeón del mundo. Pero para Boca, el costo deportivo puede ser muy alto.

Miguel Ángel Russo tendrá que evaluar rápidamente quién puede reemplazarlo. Las opciones naturales son Cristian Medina o Pol Fernández, pero ninguno tiene el perfil de conductor y organizador que ofrece Paredes. El técnico deberá decidir si mantiene el esquema o modifica la estructura para compensar su ausencia.

Lo que parecía un cierre de torneo exigente podría volverse aún más cuesta arriba para Boca. La convocatoria de Leandro Paredes a la Selección, lógica desde lo emocional y futbolístico para la Albiceleste, se transforma en un dolor de cabeza para un equipo que depende de él para sostener su aspiración más grande: volver a la Copa Libertadores.

