Deportes
Russo
Boca
FÚTBOL

La llamativa decisión que tomó el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo tras la derrota de Boca ante Defensa y Justicia

Luego del duro 2-1 ante Defensa y Justicia, el cuerpo técnico de Boca tomó una llamativa determinación, mientras crece la incertidumbre sobre el regreso de Miguel Ángel Russo.

Lejos del clima de urgencia que imaginaban muchos hinchas, el plantel de Boca Juniors recibió el lunes libre tras la derrota 2-1 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela. La decisión fue tomada por el cuerpo técnico, manteniendo la metodología habitual de otorgar un día de descanso post partido, ya que el equipo no compite entre semana en otras competencias.

El Xeneize retomará los entrenamientos este martes 30 de septiembre por la mañana, con la mirada puesta en revertir la imagen que dejó en el estadio Norberto Tomaghello, donde cayó en un final dramático que golpeó anímicamente al grupo y complicó su situación en la tabla.

¿Qué pasa con Miguel Ángel Russo? ¿Vuelve a dirigir?

La gran incógnita pasa por saber si Miguel Ángel Russo volverá a estar al frente del equipo en la práctica del martes. El entrenador estuvo internado dos noches la semana pasada y, aunque recibió el alta el viernes, no viajó a Varela. Su ausencia fue cubierta por Claudio Úbeda, quien brindó declaraciones contundentes tras el partido: “Hablé con Miguel hoy y ayer. Lo estamos respaldando en todo lo que nos diga. Estoy acá porque él se está cuidando para ponerse mejor y decidir cuándo puede volver”.

Si bien desde el entorno del técnico remarcan que su intención es regresar cuanto antes, todo dependerá de cómo evolucione su estado de salud en las próximas horas. Nadie en el club quiere apurar los tiempos.

Cuán complicada es la situación de Boca en la tabla

Más allá del golpe a nivel emocional, la caída ante el Halcón tuvo consecuencias directas en lo numérico. En la Zona A del Torneo Clausura, Boca quedó sexto con 14 puntos, aunque podría caer hasta octavo si Huracán y Belgrano ganan sus respectivos partidos.

Pero lo que más preocupa es la Tabla Anual, donde se define la clasificación a las copas internacionales. Hoy, Boca tiene 47 unidades y se encuentra cuarto, fuera de los cupos de acceso a la Copa Libertadores, ya que Argentinos Juniors lo supera por diferencia de gol. Cada punto perdido empieza a cotizar más que nunca.

Cuándo vuelve a jugar Boca

El calendario marca que el próximo desafío será en casa: domingo 5 de octubre a las 19.00, cuando reciba a Newell’s por la fecha 11 del Clausura. Se espera un clima intenso en La Bombonera, con una hinchada que viene mostrando paciencia, pero también exige reacción inmediata.

El posible regreso de Russo podría convertirse en un condimento emocional extra, aunque nada está asegurado. De no estar disponible, Úbeda volvería a ocupar el lugar en el banco.

¿Descanso o desconexión peligrosa?

El día libre otorgado generó debate entre los hinchas. Algunos lo ven como una decisión lógica para descomprimir después de una caída dura; otros lo interpretan como una señal de relajación en medio de una situación delicada. Lo cierto es que el plantel tendrá poco margen para lamentarse.

El martes comenzará una semana clave que podría marcar el rumbo del equipo. Boca todavía tiene margen en la tabla, pero ya no puede permitirse otro tropezón. Con o sin Russo en el campo, la reacción deberá ser inmediata.

