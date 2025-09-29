La llamativa decisión que tomó el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo tras la derrota de Boca ante Defensa y Justicia

Si bien desde el entorno del técnico remarcan que su intención es regresar cuanto antes, todo dependerá de cómo evolucione su estado de salud en las próximas horas. Nadie en el club quiere apurar los tiempos.

Cuán complicada es la situación de Boca en la tabla

Más allá del golpe a nivel emocional, la caída ante el Halcón tuvo consecuencias directas en lo numérico. En la Zona A del Torneo Clausura, Boca quedó sexto con 14 puntos, aunque podría caer hasta octavo si Huracán y Belgrano ganan sus respectivos partidos.

Pero lo que más preocupa es la Tabla Anual, donde se define la clasificación a las copas internacionales. Hoy, Boca tiene 47 unidades y se encuentra cuarto, fuera de los cupos de acceso a la Copa Libertadores, ya que Argentinos Juniors lo supera por diferencia de gol. Cada punto perdido empieza a cotizar más que nunca.

Cuándo vuelve a jugar Boca

El calendario marca que el próximo desafío será en casa: domingo 5 de octubre a las 19.00, cuando reciba a Newell’s por la fecha 11 del Clausura. Se espera un clima intenso en La Bombonera, con una hinchada que viene mostrando paciencia, pero también exige reacción inmediata.

El posible regreso de Russo podría convertirse en un condimento emocional extra, aunque nada está asegurado. De no estar disponible, Úbeda volvería a ocupar el lugar en el banco.

¿Descanso o desconexión peligrosa?

El día libre otorgado generó debate entre los hinchas. Algunos lo ven como una decisión lógica para descomprimir después de una caída dura; otros lo interpretan como una señal de relajación en medio de una situación delicada. Lo cierto es que el plantel tendrá poco margen para lamentarse.

El martes comenzará una semana clave que podría marcar el rumbo del equipo. Boca todavía tiene margen en la tabla, pero ya no puede permitirse otro tropezón. Con o sin Russo en el campo, la reacción deberá ser inmediata.