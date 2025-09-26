En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
Russo
FÚTBOL

Russo, otra vez ausente: qué se sabe sobre la salud del DT de Boca

El técnico de Boca recibió el alta médica tras dos noches internado pero no se reincorporó a los entrenamientos del primer equipo.

Boca atraviesa horas de expectativa en torno a su entrenador. Miguel Ángel Russo, de 69 años, faltó por tercer día consecutivo a las prácticas del plantel, aunque en esta jornada recibió el alta médica tras permanecer internado desde el martes. La duda es si podrá estar presente este sábado en Florencio Varela, cuando el Xeneize visite a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello.

Leé también "Me hago cargo de todo": Miguel Ángel Russo explicó su polémica decisión en el empate entre Boca y Central Córdoba
me hago cargo de todo: miguel angel russo explico su polemica decision en el empate entre boca y central cordoba
image

La intención del DT es dirigir al equipo, pero en el club fueron claros: la prioridad es cuidar su salud. Por eso, la decisión final se tomará a último momento en función de su evolución.

Por qué estuvo internado Miguel Ángel Russo

El entrenador de Boca fue internado tras sufrir un cuadro de deshidratación detectado en sus últimos chequeos médicos. Permaneció dos noches en observación, se mantuvo estable en todo momento y este viernes al mediodía recibió el alta.

De esta manera, Russo pasó la tarde en su casa recuperándose. Si bien su intención es acompañar al plantel en el viaje a Florencio Varela, será clave cómo se sienta en las próximas horas. En caso de no poder estar, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, sus ayudantes de confianza, se harán cargo del equipo, como lo hicieron durante los entrenamientos de la semana.

Quiénes reemplazarían a Russo si no puede estar en el banco

Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez estuvieron al frente de las últimas prácticas de Boca en el predio de Ezeiza. Son los encargados de mantener la rutina de trabajo y de definir los detalles del equipo.

Los colaboradores de Russo ya tienen la formación confirmada con una sola variante respecto al último partido: Alan Velasco ingresará en lugar de Carlos Palacios, que sufrió una lesión durante el ensayo del jueves.

Desde el cuerpo técnico remarcan que no hay preocupación en cuanto al manejo del plantel, ya que los jugadores están acostumbrados al trabajo con los ayudantes y mantienen la misma línea de conducción.

Qué bajas y regresos tendrá Boca frente a Defensa y Justicia

El partido en Varela traerá novedades importantes en la conformación del equipo. Boca no contará con Edinson Cavani, Exequiel Zeballos ni Carlos Palacios, todos marginados por diferentes lesiones.

Sin embargo, la gran noticia es el regreso de Ander Herrera. El mediocampista español no juega desde el Mundial de Clubes y está listo para volver a sumar minutos. En el club hay optimismo respecto a su estado físico y se espera que pueda complementar su juego con Leandro Paredes en la mitad de la cancha, una sociedad que genera expectativa entre los hinchas.

Qué se juega Boca en Florencio Varela

Más allá de la situación de su entrenador, Boca enfrenta un compromiso clave ante Defensa y Justicia. El equipo necesita consolidar su funcionamiento, sumar puntos y sostener la confianza en un calendario exigente.

El encuentro también será una prueba para el plantel en términos anímicos: la eventual ausencia de Russo en el banco podría ser un desafío, pero también una oportunidad para demostrar madurez y respaldo hacia su técnico.

Un mensaje claro: la salud primero

En el club insisten en que la salud de Miguel Ángel Russo está por encima de cualquier compromiso deportivo. Aunque el entrenador mantiene intactas sus ganas de dirigir, la decisión final dependerá de su evolución en las próximas horas.

Mientras tanto, Boca ya tiene un equipo definido y un cuerpo técnico preparado para asumir responsabilidades. El sábado, en el Tomaghello, se sabrá finalmente si Russo estará al frente o si sus colaboradores lo reemplazarán en una noche donde lo deportivo y lo humano vuelven a cruzarse en el destino del Xeneize.

