Inglaterra debutó con un triunfo clave ante Croacia en el Mundial 2026

Más tarde, a los 41 minutos, Kane volvió a aparecer para conectar de cabeza un córner ejecutado por Declan Rice y establecer el 2-1 parcial.

Con ese doblete, el delantero superó la marca goleadora de Cristiano Ronaldo en Copas del Mundo y continúa agrandando su legado con la camiseta inglesa. Lejos de derrumbarse, Croacia mostró personalidad y logró equilibrar el encuentro en dos oportunidades.

El primer empate llegó a los 35 minutos gracias a una gran acción colectiva que terminó con una definición precisa de Martin Baturina, quien venció a Jordan Pickford con un remate cruzado.

Cuando parecía que Inglaterra se marcharía al descanso con ventaja, apareció otra vez el conjunto balcánico. Ya en tiempo agregado, Ivan Periši desbordó por izquierda y asistió a Petar Musa, delantero del FC Dallas, que definió dentro del área para sellar el 2-2 antes del entretiempo.

Jude Bellingham destrabó el partido

Apenas comenzado el segundo tiempo, Jude Bellingham tomó protagonismo y volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras del fútbol mundial. A los 48 minutos encaró por la banda derecha, ingresó al área y sacó un potente remate cruzado para poner nuevamente arriba a Inglaterra.

A partir de allí, los ingleses controlaron el juego y obligaron a Livakovi a convertirse en la gran figura de Croacia. El arquero realizó varias atajadas espectaculares para evitar una diferencia más amplia.

Rashford liquidó el encuentro desde el banco

Thomas Tuchel movió el banco de suplentes en el tramo final y encontró una respuesta inmediata. Marcus Rashford ingresó en la segunda parte y terminó siendo decisivo.

A los 84 minutos recibió el balón por la izquierda, encaró hacia el centro y definió con un disparo cruzado para establecer el 4-2 definitivo. El delantero del Manchester United sentenció un partido que había sido muy parejo durante buena parte de la noche.

Cómo quedó el Grupo L del Mundial 2026

Las estadísticas reflejaron un encuentro equilibrado en posesión, con un leve dominio inglés del 52% contra el 48% de Croacia. Sin embargo, Inglaterra fue más agresiva en ataque y generó ocho tiros de esquina frente a apenas dos de su rival.

Inglaterra Mundial 2026 Los de Tuchel se lograron imponer en un partidazo que tuvo seis goles. (Foto: Reuters).

Con este triunfo, los Three Lions arrancan el Mundial 2026 liderando el Grupo L y dan un paso importante hacia la clasificación a la siguiente ronda. La zona se completará con el partido entre Ghana y Panamá.