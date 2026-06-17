Yanina Latorre explotó contra Daniela Celis tras verla llorar por el Mundial: "Es una bolu..."

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Por qué lloró Daniela Celis

Daniela Celis volvió a quedar en el centro de la conversación en las redes sociales tras compartir un video en el que aparece visiblemente emocionada en plena fiebre mundialista.

La ex participante recordó que el Mundial de Qatar 2022 tuvo un significado muy especial para ella, ya que no pudo vivirlo como millones de argentinos debido a su participación en Gran Hermano. Mientras el país se paralizaba frente a cada partido de la Selección y celebraba la histórica consagración de Lionel Messi y compañía, Daniela permanecía aislada dentro de la casa más famosa del país, completamente ajena a lo que ocurría puertas afuera.

"Qué emoción, cuántos recuerdos. Éramos todos tan chiquitos. El último recuerdo que tengo es de hace casi una década. No era ni la mitad de lo que soy ahora. Me encuentro viendo el Mundial acá afuera, con dos hijas, en mi casa", dijo, llorando, en primera instancia.

Con cada vez más nostalgia, recordó su paso por la competencia: "Es muy loco pensar que el último Mundial lo viví en un reality show, aislada de mi familia y de mis amigos. No vi todo lo que ustedes vieron, los gritos, los fuegos artificiales".

"Siento que hubo un flash en mi cabeza y dije: 'Wow, cuánto hace que no vivo esto', concluyó.