A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
La castigó

Yanina Latorre explotó contra Daniela Celis tras verla llorar por el Mundial: "Es una bolu..."

Yanina Latorre fue muy dura con Daniela Celis luego de que la exparticipante de Gran Hermano compartiera un video en el que aparece llorando al reflexionar sobre el Mundial.

17 jun 2026, 20:15
Banner seguínos en google Primicias Ya
Yanina Latorre explotó contra Daniela Celis tras verla llorar por el Mundial: Es una bolu...

Yanina Latorre explotó contra Daniela Celis tras verla llorar por el Mundial: "Es una bolu..."

Yanina Latorre explotó contra Daniela Celis tras verla llorar por el Mundial: Es una bolu...

Yanina Latorre explotó contra Daniela Celis tras verla llorar por el Mundial: "Es una bolu..."

Yanina Latorre no tuvo contemplaciones al referirse al video que compartió Daniela Celis y que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Fiel a su estilo frontal, la conductora puso en duda la emoción de la ex participante de Gran Hermano y lanzó una crítica tan filosa como contundente.

"Pestañela es una boluda que se quiere viralizar. No le cae una lágrima ni se le corre el rimel", disparó sin vueltas en El Observador. Luego de ver las imágenes en las que Celis se mostraba sensibilizada al recordar distintos momentos de su vida vinculados a los Mundiales, Yanina redobló la apuesta y cuestionó el motivo detrás de su llanto.

Leé también

El alarmante mensaje de Yanina Latorre por una situación que involucra a su hija Lola

El alarmante mensaje de Yanina Latorre por una situación que involucra a su hija Lola

La panelista consideró exagerada la reacción de Daniela y dejó en claro que no entendía semejante nivel de emoción por un partido de fútbol. "¿Es para llorar?", lanzó con ironía.

"Es una boluda, no se le caía una lágrima. Estabas en la casa de Gran Hermano, te engrampaste al padre de tus hijas, sos conocida, famosa, te quieren las marcas. No es para llorar".

Embed

Por qué lloró Daniela Celis

Daniela Celis volvió a quedar en el centro de la conversación en las redes sociales tras compartir un video en el que aparece visiblemente emocionada en plena fiebre mundialista.

La ex participante recordó que el Mundial de Qatar 2022 tuvo un significado muy especial para ella, ya que no pudo vivirlo como millones de argentinos debido a su participación en Gran Hermano. Mientras el país se paralizaba frente a cada partido de la Selección y celebraba la histórica consagración de Lionel Messi y compañía, Daniela permanecía aislada dentro de la casa más famosa del país, completamente ajena a lo que ocurría puertas afuera.

"Qué emoción, cuántos recuerdos. Éramos todos tan chiquitos. El último recuerdo que tengo es de hace casi una década. No era ni la mitad de lo que soy ahora. Me encuentro viendo el Mundial acá afuera, con dos hijas, en mi casa", dijo, llorando, en primera instancia.

Con cada vez más nostalgia, recordó su paso por la competencia: "Es muy loco pensar que el último Mundial lo viví en un reality show, aislada de mi familia y de mis amigos. No vi todo lo que ustedes vieron, los gritos, los fuegos artificiales".

"Siento que hubo un flash en mi cabeza y dije: 'Wow, cuánto hace que no vivo esto', concluyó.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Yanina Latorre Daniela Celis

Lo más visto