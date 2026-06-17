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Sorpresa en el Mundial 2026: Portugal no pudo con Congo y empató en su debut

El partido terminó en igualdad, luego de que los europeos no pudieron sostener la ventana ante el elenco africano.

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Ronaldo tuvo sus chances pero no pudo concretar las ocasiones de gol generadas por Portugal. (Foto: Reuters).

Ronaldo tuvo sus chances pero no pudo concretar las ocasiones de gol generadas por Portugal. (Foto: Reuters).

Portugal protagonizó uno de los primeros grandes golpes del Mundial 2026. En el NRG Stadium de Houston, el seleccionado luso empató 1-1 frente a Congo en su debut por el Grupo K y dejó una imagen preocupante de cara a la clasificación. El resultado generó frustración entre los hinchas portugueses, que rápidamente apuntaron contra el entrenador Roberto Martínez por el rendimiento del equipo.

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Con Cristiano Ronaldo como principal referencia ofensiva, Portugal llegaba como amplio favorito ante una selección africana que disputa apenas su segunda Copa del Mundo. Sin embargo, el conjunto europeo no logró sostener la ventaja inicial y terminó cediendo dos puntos que pueden resultar clave en la pelea por el liderazgo de la zona.

El partido comenzó de manera ideal para Portugal. Apenas transcurrían seis minutos cuando Pedro Neto envió un preciso centro desde la izquierda y Joao Neves apareció dentro del área para conectar un cabezazo impecable. El mediocampista se elevó por encima de la defensa rival y marcó el 1-0 para los lusos. Además, el tanto tuvo un valor especial: fue su primer gol en una Copa del Mundo.

Con la ventaja temprana, Portugal parecía encaminarse a una victoria tranquila, pero Congo reaccionó cuando menos lo esperaba su rival.

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Congo festejó el primer gol en un Mundial. (Foto: Reuters)

Congo festejó el primer gol en un Mundial. (Foto: Reuters)

Cuando terminaba la primera etapa, la selección africana elaboró una gran jugada colectiva que terminó con un preciso centro de Arthur Masuaku. La pelota encontró dentro del área a Yoane Wissa, que ganó de cabeza y venció al arquero Diogo Costa para establecer el 1-1.

El tanto no solo significó el empate parcial, sino también un momento histórico para el fútbol congoleño: fue el primer gol de Congo en una Copa del Mundo.

Portugal dominó la pelota, pero no encontró soluciones

Durante el complemento, el conjunto dirigido por Roberto Martínez monopolizó la posesión y buscó por diferentes caminos el segundo gol.

Sin embargo, la falta de profundidad y precisión en los metros finales volvió a ser un problema para los portugueses. Ante la dificultad para romper la defensa rival, el entrenador apostó por los remates de media distancia, aunque sin éxito.

Mientras tanto, Congo resistió con orden y hasta tuvo oportunidades para llevarse una victoria histórica. Finalmente, el encuentro terminó 1-1 y dejó un clima de sorpresa en el estadio de Houston.

Cómo sigue el Grupo K del Mundial 2026

Tras el inesperado empate, Portugal quedó obligado a sumar de a tres en su próxima presentación para evitar complicaciones en la lucha por la clasificación.

El equipo de Cristiano Ronaldo volverá a jugar el martes 23 de junio a las 14 frente a Uzbekistán. Luego cerrará la fase de grupos ante Colombia, el sábado 27 de junio a las 20.30, en el partido más atractivo de la zona.

Congo, por su parte, celebró un resultado histórico que alimenta sus ilusiones de avanzar de ronda. Su próximo compromiso será ante Colombia el martes 23 de junio a las 23, mientras que cerrará su participación frente a Uzbekistán el sábado 27 de junio.

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