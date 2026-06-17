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¿Debieron expulsar a Messi?: la jugada que desató la polémica en el Mundial 2026 y sus repercusiones

El autor de los tres goles en el debut de la Selección argentina también fue foco de las críticas por una jugada en la que puedo ver la tarjeta roja.

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photoLa jugada que desató la polémica en el Mundial 2026. (Foto: ABC)

photoLa jugada que desató la polémica en el Mundial 2026. (Foto: ABC)

La Selección argentina inició la defensa del título mundial con una contundente victoria por 3-0 frente a Argelia en su debut en el Mundial 2026. La gran figura de la noche fue Lionel Messi, autor de los tres goles de la Albiceleste y protagonista de una actuación histórica que lo dejó a la altura del alemán Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales, pero no fueron todas buenas.

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Sin embargo, más allá del hat-trick y de los elogios que recibió desde distintos rincones del planeta, una jugada ocurrida durante el primer tiempo generó una fuerte polémica en redes sociales. Muchos usuarios cuestionaron una dura entrada del capitán argentino sobre el defensor argelino Aïssa Mandi y reclamaron que el árbitro polaco Szymon Marciniak debió expulsarlo.

La acción ocurrió en medio de una disputa por la pelota y rápidamente se volvió viral. Aunque el contacto fue fuerte, desde una interpretación estricta del reglamento la jugada no reúne los requisitos necesarios para una expulsión.

En este caso, si bien existió contacto sobre el rival, la jugada no mostró una utilización de fuerza excesiva ni una violencia capaz de poner en riesgo la integridad física del adversario. Por ese motivo, la acción encuadra dentro de una conducta temeraria, sancionable con tarjeta amarilla, pero insuficiente para ser considerada Juego Brusco Grave.

De hecho, el principal cuestionamiento arbitral apunta a que Marciniak ni siquiera amonestó a Messi. Según la interpretación reglamentaria, la decisión correcta habría sido tiro libre directo y tarjeta amarilla para el capitán argentino.

Más allá de eso, el captián albiceleste provocó una ola de elogios en la prensa internacional. Medios de distintos países lo calificaron como “eterno”, “brutal” y “legendario”, destacando que a los 39 años continúa siendo decisivo en el máximo escenario del fútbol.

Además, el delantero protagonizó una emotiva escena tras convertir su primer gol. Messi se mostró visiblemente emocionado y dejó escapar algunas lágrimas en pleno festejo. Al finalizar el encuentro explicó el motivo de su reacción: “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, por estar al lado mío”.

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Zinedine Zidane defiende a Lionel Messi por la falta que le perdonaron ante Argelia. (Foto: archivo)

Zinedine Zidane defiende a Lionel Messi por la falta que le perdonaron ante Argelia. (Foto: archivo)

La inesperada defensa de Zidane a Messi

La polémica por la falta sumó un capítulo inesperado después del partido. Quien salió públicamente a respaldar a Messi fue el legendario exfutbolista francés Zinedine Zidane.

El francés siguió el encuentro con especial atención porque su hijo, Luca Zidane, fue el arquero titular de Argelia y sufrió los tres goles del astro argentino.

Lejos de alimentar la controversia, Zidane pidió bajar el tono del debate y puso el foco en el rendimiento futbolístico del argentino. “Hay contacto, nadie lo niega. Pero el fútbol es un deporte de contacto y no cada falta se convierte automáticamente en una expulsión solo porque las redes sociales quieren una historia más grande”, afirmó.

Luego agregó: “Lo que me decepciona es que la gente esté pasando más tiempo hablando de un momento accidental que de la obra maestra futbolística que Messi produjo durante noventa minutos”.

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“Estaba acabado”: la reacción viral de El Chiringuito

El rendimiento de Messi también generó repercusión en España. Durante la transmisión especial de El Chiringuito de Jugones, los panelistas reaccionaron con euforia a cada una de sus conquistas. Tras el primer gol, Jorge D’Alessandro explotó de emoción: “¡Qué gol, qué gol! ¡Dónde la puso, por favor! Mirá qué rosca al ángulo. Dios mío”.

Pese a los elogios también recibió críticas: " Si no tenía red, Messi debió ser expulsado en el primer tiempo, ahora desde lo futbolístico extraordinario pero tendría que haber visto la roja".

En el segundo tanto, Lobo Carrasco no pudo ocultar su admiración y comenzó a repetir una y otra vez el nombre del capitán argentino. Fue entonces cuando D’Alessandro lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: “Acabado estaba, acabado... Está vivo, está vivo. No estaba de parranda”.

El equipo de Lionel Scaloni enfrentará ahora a Austria este lunes desde las 14 (hora argentina) con el objetivo de quedar a un paso de la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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