Insólito: un partido se volverá a jugar por un error del VAR

El Consejo Disciplinario, en su resolución, afirmó que fue un "error humano de juicio y no una violación de las reglas del juego". Según 'HLN.be', el VAR solo se centró en Sor y no en Yari Verschaeren y Mario Stroeykens, jugadores de Anderlecht que también ingresaron antes de tiempo al área, pero no fueron vistos en las imágenes.

La resolución final del Consejo fue que el partido debe repetirse porque el resultado aún podría cambiar debido al error, afectando la distribución de puntos de manera significativa.

El comunicado del Genk

"El Consejo de Disciplina inicialmente se declaró competente para pronunciarse sobre este caso. Esto anuló la decisión anterior del Departamento de Árbitros Profesionales de no repetir el partido. El Consejo siguió entonces el argumento del KRC Genk de que la dirección del partido aplicó incorrectamente las normas en la fase de penalización en cuestión. El KRC Genk espera que pronto se encuentre una fecha para volver a jugar el partido", declararon los de Limburgo en su página web.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FKRCGenkofficial%2Fstatus%2F1750908178194178507%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1750908178194178507%7Ctwgr%5E0cbc3cb272496dbd68c7452f750c6763a183c089%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.marca.com%2Ffutbol%2Ffutbol-internacional%2F2024%2F01%2F26%2F65b3f5a022601d836e8b45a5.html&partner=&hide_thread=false De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal heeft beslist dat de wedstrijd Anderlecht – KRC Genk van eind vorig jaar dient te worden herspeeld.



Meer info: https://t.co/hxRHkdbfRi



Forza Racing #krcgenk #mijnploeg — KRC Genk (@KRCGenkofficial) January 26, 2024

La respuesta del Anderlecht

Como era de esperarse, en el Anderlecht no están de acuerdo con la decisión tomada y, por ese motivo, publicaron: "Estamos consternados por esta decisión y presentaremos todas las formas de apelación posibles. No solo en interés del Anderlecht, sino también en interés del fútbol belga".

Por su parte, Walter Damen, abogado que representaba al Anderlecht en el caso, declaró: "Lo que realmente dice aquí el Consejo de Disciplina es que a partir de ahora cada error de un árbitro puede ser sancionado en cualquier caso con un error contra las reglas del juego. Y que todos los árbitros deberían tomarse mucho más tiempo antes de tomar una decisión en el campo. Estamos molestos por esta decisión".