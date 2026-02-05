En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Huracán
San Lorenzo
FÚTBOL

El polémico mensaje de Huracán antes del clásico con San Lorenzo que encendió las redes

La cuenta oficial del Globo publicó una pintada con una frase de la hinchada y sumó tensión al duelo del domingo en el Ducó.

El polémico mensaje de Huracán antes del clásico con San Lorenzo que encendió las redes

El clásico entre Huracán y San Lorenzo ya empezó a jugarse fuera de la cancha. En la previa del cruce de este domingo en Parque Patricios, la cuenta oficial de Instagram del Globo compartió un mensaje que no pasó desapercibido y que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Leé también La emotiva confesión de la esposa del Patón Bauza que conmovió a los hinchas de San Lorenzo
la emotiva confesion de la esposa del paton bauza que conmovio a los hinchas de san lorenzo

La publicación mostró una pintada callejera, presuntamente en el barrio de Parque Patricios, con la frase: “Ninguno vigilante. Ninguno del Ciclón”, un fragmento de una clásica canción de la hinchada quemera. La imagen fue acompañada por un texto breve pero elocuente: “Me levanté re manija”, una expresión que reforzó el tono provocador de la publicación.

El posteo generó repercusiones inmediatas y encendió la previa de uno de los clásicos más tradicionales del fútbol argentino, que se disputará este domingo 8 de febrero desde las 19.15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Qué publicó Huracán antes del clásico con San Lorenzo

La imagen compartida por la cuenta oficial del club mostró una pintada con una frase asociada a la hinchada de Huracán. El mensaje estuvo acompañado por el texto “Me levanté re manija”, lo que le dio un tono de provocación en la antesala del encuentro.

La publicación no tardó en circular por redes sociales y generó comentarios tanto de hinchas del Globo como del Ciclón, en un contexto donde la rivalidad histórica entre ambos clubes siempre suma tensión a cada cruce.

Cómo llegan Huracán y San Lorenzo al clásico del domingo

En lo deportivo, Huracán afrontará el encuentro ubicado en el décimo puesto de la Zona B del torneo. El equipo dirigido por Diego Martínez buscará un triunfo que siempre tiene un valor especial ante su clásico rival, esta vez con el respaldo de su gente en Parque Patricios.

San Lorenzo, por su parte, llega en el quinto lugar de la Zona A bajo la conducción de Damián Ayude. El Ciclón domina el historial general del clásico, aunque arrastra una racha adversa como visitante en el Ducó: hace ocho años que no logra ganar allí.

Con ese antecedente, la rivalidad histórica y un mensaje que ya encendió la previa, Huracán y San Lorenzo empezaron a jugar el clásico mucho antes del pitazo inicial. El domingo, en el Ducó, la historia sumará un nuevo capítulo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Huracán San Lorenzo
Notas relacionadas
Un exbasquetbolista de San Lorenzo le reclama a Marcelo Tinelli una millonaria deuda: "Que de me desbloquee y..."
Quién es el nuevo presidente de San Lorenzo: fue elegido en Asamblea Extraordinaria
Decir lo que pensás hoy puede cambiarlo todo: por qué el cielo empuja a hablar claro

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar