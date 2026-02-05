El polémico mensaje de Huracán antes del clásico con San Lorenzo que encendió las redes

La publicación no tardó en circular por redes sociales y generó comentarios tanto de hinchas del Globo como del Ciclón, en un contexto donde la rivalidad histórica entre ambos clubes siempre suma tensión a cada cruce.

Cómo llegan Huracán y San Lorenzo al clásico del domingo

En lo deportivo, Huracán afrontará el encuentro ubicado en el décimo puesto de la Zona B del torneo. El equipo dirigido por Diego Martínez buscará un triunfo que siempre tiene un valor especial ante su clásico rival, esta vez con el respaldo de su gente en Parque Patricios.

San Lorenzo, por su parte, llega en el quinto lugar de la Zona A bajo la conducción de Damián Ayude. El Ciclón domina el historial general del clásico, aunque arrastra una racha adversa como visitante en el Ducó: hace ocho años que no logra ganar allí.

Con ese antecedente, la rivalidad histórica y un mensaje que ya encendió la previa, Huracán y San Lorenzo empezaron a jugar el clásico mucho antes del pitazo inicial. El domingo, en el Ducó, la historia sumará un nuevo capítulo.