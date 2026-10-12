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Interminable: la extensa sequía de Julián Álvarez en Atlético de Madrid y el respaldo de Simeone

Julián Álvarez acumula casi seis meses sin marcar en el Atlético de Madrid. El respaldo de Simeone y su reciente festejo en la Selección.

Julián Álvarez acumula casi seis meses sin marcar en el Atlético de Madrid.

Julián Álvarez acumula casi seis meses sin marcar en el Atlético de Madrid.

Pocos delanteros en el fútbol mundial poseen la jerarquía e impetuosidad de Julián Álvarez, capaz de generar un golazo o una asistencia a partir de una maniobra individual de puro talento. Esas virtudes motivaron en su momento al Barcelona para ir a buscarlo como el recambio natural de Robert Lewandowski. Sin embargo, su faceta más goleadora y contundente resulta hoy una imagen distante en el Atlético de Madrid, institución en la que está cerca de cumplir seis meses sin convertir goles oficiales.

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El atacante cordobés comenzó a ganar rodaje en el esquema de Diego Simeone y a transformar cuestionamientos en reconocimiento tras su paso por el conjunto catalán, pero la eficacia frente al arco rival permanece cerrada. Su último festejo con la camiseta del Colchonero se remonta al 29 de abril, jornada en la que anotó de penal el 1-1 definitivo ante el Arsenal por el duelo de ida en las semifinales de la Champions League.

Aquel grito europeo estuvo precedido por su anotación el 18 de abril ante la Real Sociedad, cuando sacó un zurdazo en la final de la Copa del Rey. Ese encuentro concluyó en empate 2-2 y se resolvió mediante la tanda de penales, donde la Araña falló su remate y terminó sin poder alzar el trofeo.

Desde cuándo no convierte Julián Álvarez por La Liga de España

El registro más adverso del atacante se extiende en el certamen doméstico español, donde arrastra una inactividad goleadora desde la temporada anterior. El último gol de Julián Álvarez en La Liga fue el 28 de febrero ante Real Oviedo, encuentro desde el cual no volvió a realizar su clásica celebración imitando a Spiderman.

En contraste con este presente en el fútbol de clubes, el delantero sí se reencontró con las redes internacionales luciendo la indumentaria nacional. El pasado 3 de octubre, volvió a marcar con la Selección Argentina en la victoria 7-0 sobre Burkina Faso en el Estadio Monumental, quebrando una sequía personal en el combinado patrio que se remontaba a los cuartos de final del Mundial ante Suiza.

Qué dijo Diego Simeone sobre la sequía goleadora de Julián Álvarez

Pese a la preocupación lógica que genera la falta de gol en su referente de área, Diego Simeone mantiene plena confianza en la capacidad de su dirigido para revertir el escenario actual. El entrenador valoró el despliegue del atacante más allá de la estadística pura: “Más allá de su contundencia es un jugador de equipo que se asocia muy bien y tiene muchas más herramientas”.

En esa línea, el director técnico de la escuadra madrileña respaldó sus recientes actuaciones tras el triunfo 2-1 conseguido sobre el Alavés: “Lo hizo bien el sábado. Esperemos que pueda seguir creciendo para llegar al lugar en el que todos lo queremos ver”.

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