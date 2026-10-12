Interminable: la extensa sequía de Julián Álvarez en Atlético de Madrid y el respaldo de Simeone

En contraste con este presente en el fútbol de clubes, el delantero sí se reencontró con las redes internacionales luciendo la indumentaria nacional. El pasado 3 de octubre, volvió a marcar con la Selección Argentina en la victoria 7-0 sobre Burkina Faso en el Estadio Monumental, quebrando una sequía personal en el combinado patrio que se remontaba a los cuartos de final del Mundial ante Suiza.

Qué dijo Diego Simeone sobre la sequía goleadora de Julián Álvarez

Pese a la preocupación lógica que genera la falta de gol en su referente de área, Diego Simeone mantiene plena confianza en la capacidad de su dirigido para revertir el escenario actual. El entrenador valoró el despliegue del atacante más allá de la estadística pura: “Más allá de su contundencia es un jugador de equipo que se asocia muy bien y tiene muchas más herramientas”.

En esa línea, el director técnico de la escuadra madrileña respaldó sus recientes actuaciones tras el triunfo 2-1 conseguido sobre el Alavés: “Lo hizo bien el sábado. Esperemos que pueda seguir creciendo para llegar al lugar en el que todos lo queremos ver”.