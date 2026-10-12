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FÓRMULA 1

Nuevas piezas y diagnóstico urgente: el plan de Alpine para el monoplaza de Colapinto antes del GP de Estados Unidos

Alpine confirmó un paquete de mejoras para el auto de Colapinto tras sus dos abandonos en Singapur. La investigación del equipo y lo que viene.

Franco Colapinto. 

Franco Colapinto. 

El paso por el Gran Premio de Singapur dejó un escenario sumamente adverso para la escudería Alpine en la Fórmula 1. Durante el fin de semana en el trazado callejero de Marina Bay, Franco Colapinto debió abandonar tanto en la carrera Sprint como en la competencia principal del domingo debido a fallas mecánicas en su monoplaza, lo que impidió al equipo sumar unidades en el campeonato de constructores.

Leé también Franco Colapinto tuvo que abandonar la carrera de Singapur
Franco Colapinto tuvo que abandonar la carrera de Singapur. (Foto: archivo)

Frente a este complejo panorama, la cúpula técnica de la escudería confirmó la apertura de una investigación formal para determinar las causas de los imprevistos en pista y anunció que habrá un importante paquete de mejoras de cara al Gran Premio de los Estados Unidos, competencia que se disputará en dos semanas.

El director deportivo del equipo, Steve Nielsen, fue enfático sobre la necesidad de resolver los inconvenientes técnicos con inmediatez: “La fiabilidad fue uno de nuestros puntos fuertes esta temporada y es importante que volvamos a tenerla bajo control para asegurarnos de contar con dos coches en la lucha y compitiendo por los puntos”.

Cuáles serán las mejoras en el monoplaza de Franco Colapinto para la próxima carrera

Con la mira puesta en el circuito de Austin, el directivo detalló la hoja de ruta que seguirá el equipo para corregir el rumbo y devolverle competitividad al piloto argentino de cara al cierre de la temporada.

“Necesitamos seguir mejorando el rendimiento del auto para los dos pilotos, algo que vamos a hacer porque tenemos más piezas nuevas en camino, sino que también tenemos que entender qué provocó que tuviéramos que detener el auto dos veces en pista este fin de semana”, explicó Nielsen.

Las fallas sufridas en el trazado asiático profundizaron el bache de rendimiento del equipo francés, que acumuló su tercer Gran Premio consecutivo sin sumar puntos en el torneo. Como consecuencia directa de esta racha, la escudería quedó a 32 unidades de Racing Bulls en la pelea por el quinto puesto del campeonato de constructores, una brecha que antes del inicio de la gira por el continente asiático era de tan solo nueve puntos.

A pesar del retroceso en la tabla general, desde la dirigencia deportiva mantienen el optimismo apoyados en la velocidad mostrada por el monoplaza en distintos escenarios. “Mirar únicamente la tabla de posiciones no da una lectura particularmente buena, pero lo que nos hace sentir optimistas a mí y al equipo es que hemos mostrado un buen ritmo y el auto generalmente funciona bien en la mayoría de las pistas”, completó el directivo.

Cuándo es la próxima carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1

La competencia de la categoría reina del automovilismo volverá a la acción del 23 al 25 de octubre con la disputa del Gran Premio de Estados Unidos, en el trazado del Circuito de las Américas, ubicado en la ciudad de Austin.

Ese compromiso marcará el inicio de un exigente triplete de fines de semana de actividad ininterrumpida para el piloto bonaerense y la categoría, que continuará posteriormente con los Grandes Premios de México y Brasil.

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