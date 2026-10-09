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Crisis y separación: el escándalo que sacude a Julián Álvarez y lo dejó en el centro de las críticas

A horas del último partido de Leo Messi con la camiseta argentina, salió a la luz una noticia inesperada que pone en jaque la vida del delantero de la Scaloneta Julián Álvarez. Los detalles.

9 oct 2026, 08:34
Crisis y separación: el escándalo que sacude a Julián Álvarez y lo dejó en el centro de las críticas

Crisis y separación: el escándalo que sacude a Julián Álvarez y lo dejó en el centro de las críticas

Crisis y separación: el escándalo que sacude a Julián Álvarez y lo dejó en el centro de las críticas

Crisis y separación: el escándalo que sacude a Julián Álvarez y lo dejó en el centro de las críticas

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina no solo marcó el cierre de una etapa histórica para la Albiceleste, sino que también puso el foco sobre el futuro de uno de los futbolistas que supo convertirse en su gran socio dentro de la cancha. En medio de un presente cargado de tensión y después de atravesar meses complicados, Julián Álvarez tomó una decisión contundente que impacta de lleno en su carrera profesional.

El delantero, conocido popularmente como 'la Araña', decidió ponerle punto final a una relación profesional que se extendió durante más de diez años. Se trata de su vínculo con Fernando Hidalgo, el representante que lo acompañó durante buena parte de su trayectoria y con quien finalmente terminó su vínculo en medio de un escenario de fuertes diferencias.

La determinación llega después de un período turbulento para el atacante en el Atlético de Madrid, donde su situación quedó en el centro de la escena por las versiones sobre una posible salida rumbo al Barcelona. En los últimos meses, el futuro del futbolista estuvo rodeado de especulaciones y su continuidad en el conjunto español se convirtió en un tema de debate.

Durante el Mundial, Julián Álvarez manifestó abiertamente su deseo de abandonar el club madrileño. En ese contexto, Hidalgo habría trabajado para facilitar su llegada al equipo catalán. Sin embargo, las gestiones y las formas en que se desarrollaron no habrían conformado al delantero, que se sintió decepcionado por el manejo de la situación.

El conflicto fue sumando capítulos y dejó expuesto al futbolista , y claramente en una posición delicada. Entre los episodios que generaron repercusión, puede mencionarse su ausencia en un entrenamiento y la presentación de un parte médico con diagnóstico de depresión. En ese escenario, trascendió que Álvarez considera que su representante tuvo una responsabilidad importante en lo ocurrido, junto con los dirigentes del Atlético de Madrid.

La estrategia para intentar concretar su salida hacia el Barcelona también habría provocado malestar dentro de la institución española. El clima se trasladó a las tribunas y el delantero recibió silbidos cuando volvió a presentarse en el estadio Metropolitano, una situación que evidenció la incomodidad que generó el conflicto entre una parte de los hinchas.

Ahora, con la ruptura profesional ya concretada, Julián Álvarez buscaría dejar atrás una etapa atravesada por las diferencias y recuperar la tranquilidad para enfocarse en su carrera deportiva. La decisión abre un nuevo interrogante sobre quién será la persona encargada de administrar sus próximos pasos y negociar las alternativas para su futuro.

Por el momento, el atacante quedó sin representante y deberá resolver cómo continuará su estructura de trabajo. Entre los nombres que comenzaron a sonar aparece una agencia vinculada al exfutbolista argentino Javier Pastore, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre quién asumirá finalmente esa responsabilidad.

Cómo quedó la situación del futbolista Julián Álvarez con el Atlético Madrid tras su intento de irse al Barcelona

Julián Álvarez continuará en el Atlético de Madrid después de que no prosperara su intento de llegar al Barcelona durante el último mercado de pases. Aunque el delantero había manifestado su deseo de jugar en el club catalán, la dirigencia rojiblanca mantuvo una postura firme y descartó negociar su salida.

La novela tuvo cruces públicos y versiones enfrentadas. Desde el Atlético aseguraron que no tenían intención de vender al argentino y rechazaron las declaraciones que llegaban desde Barcelona. El CEO del club, Miguel Ángel Gil Marín, incluso sostuvo que Álvarez había estado mal asesorado. La institución llegó a afirmar que existía “cero por ciento” de posibilidades de transferirlo al conjunto azulgrana.

El mercado cerró sin acuerdo y el futbolista permaneció en el equipo madrileño. Sin embargo, la situación no quedó completamente resuelta: según trascendió, algunos hinchas lo silbaron en el Metropolitano y la tensión con el club dejó un clima incómodo alrededor de su continuidad.

En medio de las repercusiones, Álvarez puso fin a su relación profesional con Fernando Hidalgo, su representante de larga data, tras quedar disconforme con la gestión de la negociación.

Así, el pase al Barcelona quedó en suspenso y el delantero deberá intentar reconstruir el vínculo con el Atlético dentro y fuera de la cancha.

     

 

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