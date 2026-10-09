Crisis y separación: el escándalo que sacude a Julián Álvarez y lo dejó en el centro de las críticas

El conflicto fue sumando capítulos y dejó expuesto al futbolista , y claramente en una posición delicada. Entre los episodios que generaron repercusión, puede mencionarse su ausencia en un entrenamiento y la presentación de un parte médico con diagnóstico de depresión. En ese escenario, trascendió que Álvarez considera que su representante tuvo una responsabilidad importante en lo ocurrido, junto con los dirigentes del Atlético de Madrid.

La estrategia para intentar concretar su salida hacia el Barcelona también habría provocado malestar dentro de la institución española. El clima se trasladó a las tribunas y el delantero recibió silbidos cuando volvió a presentarse en el estadio Metropolitano, una situación que evidenció la incomodidad que generó el conflicto entre una parte de los hinchas.

Ahora, con la ruptura profesional ya concretada, Julián Álvarez buscaría dejar atrás una etapa atravesada por las diferencias y recuperar la tranquilidad para enfocarse en su carrera deportiva. La decisión abre un nuevo interrogante sobre quién será la persona encargada de administrar sus próximos pasos y negociar las alternativas para su futuro.

Por el momento, el atacante quedó sin representante y deberá resolver cómo continuará su estructura de trabajo. Entre los nombres que comenzaron a sonar aparece una agencia vinculada al exfutbolista argentino Javier Pastore, aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre quién asumirá finalmente esa responsabilidad.

Cómo quedó la situación del futbolista Julián Álvarez con el Atlético Madrid tras su intento de irse al Barcelona

Julián Álvarez continuará en el Atlético de Madrid después de que no prosperara su intento de llegar al Barcelona durante el último mercado de pases. Aunque el delantero había manifestado su deseo de jugar en el club catalán, la dirigencia rojiblanca mantuvo una postura firme y descartó negociar su salida.

La novela tuvo cruces públicos y versiones enfrentadas. Desde el Atlético aseguraron que no tenían intención de vender al argentino y rechazaron las declaraciones que llegaban desde Barcelona. El CEO del club, Miguel Ángel Gil Marín, incluso sostuvo que Álvarez había estado mal asesorado. La institución llegó a afirmar que existía “cero por ciento” de posibilidades de transferirlo al conjunto azulgrana.

El mercado cerró sin acuerdo y el futbolista permaneció en el equipo madrileño. Sin embargo, la situación no quedó completamente resuelta: según trascendió, algunos hinchas lo silbaron en el Metropolitano y la tensión con el club dejó un clima incómodo alrededor de su continuidad.

En medio de las repercusiones, Álvarez puso fin a su relación profesional con Fernando Hidalgo, su representante de larga data, tras quedar disconforme con la gestión de la negociación.

Así, el pase al Barcelona quedó en suspenso y el delantero deberá intentar reconstruir el vínculo con el Atlético dentro y fuera de la cancha.