Kylian Mbappé rompió el silencio: habló sobre los rumores de depresión y su vínculo con Messi

image.png

Mbappé habló sobre su salud mental: “No estaba deprimido, estaba agotado”

En respuesta a las especulaciones sobre su estado mental, Mbappé fue contundente: “La gente nos ve como robots, pero somos seres humanos como todos los demás, con fortalezas, debilidades y miedos. En momentos me sentí agotado porque no he descansado y he tenido decepciones deportivas, pero no estaba deprimido”.