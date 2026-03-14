La "bronca" de Franco Colapinto por largar 12° en el Gran Premio de China

Dominio de Mercedes de cara a la carrera en China

Mercedes mostró un claro dominio en la qualy principal, logrando el 1-2 con un gran rendimiento en el Circuito Internacional de Shanghái.

El italiano Kimi Antonelli se quedó con la pole position al marcar un tiempo de 1:32.064, y se convirtió en el piloto más joven de la historia en lograrla en un Gran Premio de Fórmula 1. Con 19 años, 6 meses y 17 días, el joven talento superó el récord que hasta ahora pertenecía a Sebastian Vettel.

En tanto, George Russell quedó segundo con 1:32.286, tras superar problemas en Q3 y Lewis Hamilton (Ferrari) completó el top 3 con 1:32.415.