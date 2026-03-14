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La "bronca" de Franco Colapinto por largar 12° en el Gran Premio de China

El piloto argentino quedó muy cerca de meterse en la Q3 durante la clasificación y partirá desde la sexta fila en la carrera principal.

China: Franco Colapinto quedó muy cerca de meterse en la Q3 durante la clasificación. Foto: Reuters.

China: Franco Colapinto quedó muy cerca de meterse en la Q3 durante la clasificación. Foto: Reuters.

Franco Colapinto largará desde la 12° posición en el Gran Premio de China 2026, la carrera principal del domingo 15 de marzo (4 hs de Argentina). El piloto argentino de Alpine mostró una clara mejora respecto al viernes y quedó muy cerca de ingresar a la Q3.

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REUTERS/Hamad I Mohammed

En la clasificación principal del sábado, Colapinto avanzó sin problemas a la Q2 y finalizó 12° con un tiempo de 1:33.357, a solo 5 milésimas del corte para la Q3 (eliminado por Isack Hadjar). Su registro lo dejó al borde de los puntos y marcó su mejor clasificación del año hasta el momento.

"Cuando te falta tan poco para pasar y estar más cerca de los puntos, da mucha bronca", expresó el joven oriundo de Pilar, que al mismo tiempo calificó la sesión como una “buena qualy”.

El viernes había arrancado complicado para Colapinto con la carrera sprint: quedó 15° en la práctica libre, 16° en la clasificación sprint con un tiempo de 1:34.327 y terminó 14° en la carrera corta del sábado a la medianoche argentina, donde ganó posiciones gracias a una buena largada, aunque no sumó puntos.

Dominio de Mercedes de cara a la carrera en China

Mercedes mostró un claro dominio en la qualy principal, logrando el 1-2 con un gran rendimiento en el Circuito Internacional de Shanghái.

El italiano Kimi Antonelli se quedó con la pole position al marcar un tiempo de 1:32.064, y se convirtió en el piloto más joven de la historia en lograrla en un Gran Premio de Fórmula 1. Con 19 años, 6 meses y 17 días, el joven talento superó el récord que hasta ahora pertenecía a Sebastian Vettel.

En tanto, George Russell quedó segundo con 1:32.286, tras superar problemas en Q3 y Lewis Hamilton (Ferrari) completó el top 3 con 1:32.415.

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