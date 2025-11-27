La buena noticia que recibió Claudio Úbeda de cara al duelo entre Boca y Argentinos

¿Velasco puede volver a ser titular en el Boca de Úbeda?

En condiciones óptimas, Velasco es considerado una opción para formar parte del once inicial. Lo fue durante el ciclo de Miguel Ángel Russo y podría volver a serlo si recupera la intensidad y explosión que lo caracterizan. Pero el contexto actual de Boca obliga a evaluar su lugar con más profundidad.

El Xeneize atraviesa un buen momento colectivo y el equipo de Úbeda encontró una estructura sólida, especialmente en el ataque. Ese rendimiento plantea un desafío para decidir dónde encajar al volante sin alterar el equilibrio logrado.

Qué lugar está en disputa y quién es su principal competencia

Hoy, el sector izquierdo del ataque parece ser el espacio más lógico para la vuelta de Velasco. Sin embargo, ese carril tiene dueño: Exequiel Zeballos, quien atraviesa su mejor etapa desde la llegada de Úbeda y es determinante en la generación de juego y en la finalización de las jugadas.

Detrás aparece Carlos Palacios, quien suele moverse por ese mismo sector pero no logró consolidarse con la continuidad necesaria para asentarse en la conducción del equipo. El chileno sería el competidor directo de Velasco en la puja por ese lugar, aunque su irregularidad podría abrir una ventana para el ex Independiente.

Aun así, la decisión no será sencilla. Si Úbeda optara por incluir a Velasco, debería encontrar un ajuste táctico que no modifique el circuito ofensivo que hoy funciona.

¿Qué puede decidir Úbeda en los próximos entrenamientos?

El cuerpo técnico empezará a evaluar a Velasco progresivamente. La idea es medir cómo se adapta a los trabajos intensos después de la lesión, qué respuesta física ofrece y en qué posición puede rendir mejor teniendo en cuenta el presente del equipo.

Úbeda no planea realizar grandes cambios para el próximo compromiso, pero sí utilizar las prácticas para proyectar variantes de cara al futuro inmediato. Cada sesión será clave para determinar si Velasco está en condiciones de competir por un lugar en la semifinal, en caso de que Boca avance.

Cómo se prepara Boca para enfrentar a Argentinos Juniors

Mientras define cómo reintegrar a Velasco, Boca se enfoca en su duelo de cuartos de final ante Argentinos Juniors en la Bombonera. El Xeneize llega con buen nivel, confianza y una formación que difícilmente tenga modificaciones relevantes. Úbeda mantiene la idea de sostener el once que mejores resultados le dio en las últimas semanas, aunque ahora suma una alternativa que puede cambiar su planificación a corto plazo.

El regreso de Velasco es una buena noticia, pero también abre un desafío: decidir si su vuelta debe darse de inmediato o si el equipo, en su mejor momento del año, necesita continuidad antes de sumar una pieza más al engranaje.