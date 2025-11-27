En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
FÚTBOL

La buena noticia que recibió Claudio Úbeda de cara al duelo entre Boca y Argentinos

Claudio Úbeda recibió una buena noticia en la última práctica de Boca que parece ser solución y ¿problema? Los detalles.

La buena noticia que recibió Claudio Úbeda de cara al duelo entre Boca y Argentinos

Boca regresó a los entrenamientos tras asegurarse un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 y Claudio Úbeda encontró un panorama alentador. El entrenador recibió la confirmación de que Alan Velasco volvió a entrenar con normalidad luego de más de un mes de recuperación por una distensión de ligamento interno en su rodilla derecha. El volante ofensivo, una de las apuestas fuertes del club para esta temporada, quedó nuevamente a disposición del cuerpo técnico.

Leé también Despedida eterna: el conmovedor gesto de Boca para homenajear a Maradona a cinco años de su muerte
despedida eterna: el conmovedor gesto de boca para homenajear a maradona a cinco anos de su muerte
image

La vuelta del ex Independiente no solo devuelve una alternativa de calidad al plantel, sino que también reabre un interrogante para el entrenador: cómo acomodarlo en un equipo que viene creciendo en funcionamiento, confianza y resultados.

Cómo llega Alan Velasco a su retorno después de la lesión

Velasco había sufrido su lesión a principios de octubre, justo cuando empezaba a mostrar señales de recuperación futbolística después de un arranque de temporada irregular. El golpe lo dejó afuera durante varias semanas y frenó el impulso que había logrado bajo la conducción de Miguel Ángel Russo en agosto, etapa en la que el equipo encontró estabilidad y comenzó a sumar puntos decisivos.

En la práctica del miércoles, el jugador trabajó con normalidad junto al resto del plantel. Si bien ya está habilitado para competir, todavía deberá recuperar ritmo después del parate. Su disponibilidad real dependerá de cómo responda físicamente a la exigencia de los próximos entrenamientos.

¿Velasco puede volver a ser titular en el Boca de Úbeda?

En condiciones óptimas, Velasco es considerado una opción para formar parte del once inicial. Lo fue durante el ciclo de Miguel Ángel Russo y podría volver a serlo si recupera la intensidad y explosión que lo caracterizan. Pero el contexto actual de Boca obliga a evaluar su lugar con más profundidad.

El Xeneize atraviesa un buen momento colectivo y el equipo de Úbeda encontró una estructura sólida, especialmente en el ataque. Ese rendimiento plantea un desafío para decidir dónde encajar al volante sin alterar el equilibrio logrado.

Qué lugar está en disputa y quién es su principal competencia

Hoy, el sector izquierdo del ataque parece ser el espacio más lógico para la vuelta de Velasco. Sin embargo, ese carril tiene dueño: Exequiel Zeballos, quien atraviesa su mejor etapa desde la llegada de Úbeda y es determinante en la generación de juego y en la finalización de las jugadas.

Detrás aparece Carlos Palacios, quien suele moverse por ese mismo sector pero no logró consolidarse con la continuidad necesaria para asentarse en la conducción del equipo. El chileno sería el competidor directo de Velasco en la puja por ese lugar, aunque su irregularidad podría abrir una ventana para el ex Independiente.

Aun así, la decisión no será sencilla. Si Úbeda optara por incluir a Velasco, debería encontrar un ajuste táctico que no modifique el circuito ofensivo que hoy funciona.

¿Qué puede decidir Úbeda en los próximos entrenamientos?

El cuerpo técnico empezará a evaluar a Velasco progresivamente. La idea es medir cómo se adapta a los trabajos intensos después de la lesión, qué respuesta física ofrece y en qué posición puede rendir mejor teniendo en cuenta el presente del equipo.

Úbeda no planea realizar grandes cambios para el próximo compromiso, pero sí utilizar las prácticas para proyectar variantes de cara al futuro inmediato. Cada sesión será clave para determinar si Velasco está en condiciones de competir por un lugar en la semifinal, en caso de que Boca avance.

Cómo se prepara Boca para enfrentar a Argentinos Juniors

Mientras define cómo reintegrar a Velasco, Boca se enfoca en su duelo de cuartos de final ante Argentinos Juniors en la Bombonera. El Xeneize llega con buen nivel, confianza y una formación que difícilmente tenga modificaciones relevantes. Úbeda mantiene la idea de sostener el once que mejores resultados le dio en las últimas semanas, aunque ahora suma una alternativa que puede cambiar su planificación a corto plazo.

El regreso de Velasco es una buena noticia, pero también abre un desafío: decidir si su vuelta debe darse de inmediato o si el equipo, en su mejor momento del año, necesita continuidad antes de sumar una pieza más al engranaje.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca
Notas relacionadas
Riquelme va por otra figura mundial: un medio italiano asegura que Boca empezó gestiones por un importante futbolista
La Justicia condenó a Agustín Almendra: deberá pagarle una suma millonaria a Boca tras su conflictiva salida
Lucía Celasco en el ojo de la tormenta por un mensaje "desubicado" a su novio Nicolás Figal

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar