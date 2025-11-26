En vivo Radio La Red
La Justicia condenó a Agustín Almendra: deberá pagarle una suma millonaria a Boca tras su conflictiva salida

El mediocampista, hoy en Racing, fue condenado por la Justicia y deberá abonarle una enorme suma de dinero a Boca. Los detalles.

El nombre de Agustín Almendra volvió a aparecer con fuerza en la agenda de Boca. Lejos de la pelota y del rendimiento deportivo, el mediocampista que hoy milita en Racing quedó en el centro de la escena por un fallo judicial que obliga a devolverle al Xeneize una cifra que supera los 700 mil dólares. El conflicto se remonta a 2019, cuando la dirigencia encabezada por Daniel Angelici le otorgó un adelanto económico para la compra de una vivienda.

image

Tras años de idas y vueltas, disputas internas y una salida cargada de polémica, la Justicia dictaminó que Almendra deberá reintegrar 769.231 dólares al club de La Ribera. El monto corresponde al préstamo que recibió mientras aún tenía vínculo vigente con Boca y que, según el club, no fue devuelto al quedar libre en junio de 2023. El futbolista ahora tiene un plazo de diez días para depositar el dinero.

Por qué la Justicia obliga a Almendra a devolver más de 700 mil dólares

La raíz del conflicto es un adelanto otorgado en 2019 para facilitarle la compra de una vivienda. El acuerdo con la dirigencia anterior estipulaba un reintegro, pero al quedar libre y marcharse sin renovación de contrato, Boca reclamó la devolución total de la suma.

Ante la negativa del mediocampista, el club inició acciones legales. La Justicia finalmente avaló el reclamo y falló a favor de Boca, obligando al jugador a devolver el monto íntegro. El fallo se convirtió en un capítulo más dentro de una relación que terminó completamente desgastada.

Cómo fue la salida de Almendra de Boca y cuándo empezó el conflicto

La historia de Almendra en Boca parecía destinada a grandes logros. Con 69 partidos, seis goles, cuatro asistencias y seis títulos, el volante surgido de Inferiores llegó a ser una de las mayores promesas del club. Sin embargo, su camino tomó un giro inesperado.

A partir de 2022, el mediocampista comenzó a acumular episodios que generaron tensión con el cuerpo técnico y la dirigencia. En febrero de ese año quedó apartado del plantel profesional tras una fuerte discusión con el entonces entrenador Sebastián Battaglia. Si bien en un primer momento se interpretó como una decisión técnica, luego quedó claro que respondía también a una postura dirigencial.

Almendra no volvió a jugar ni con Hugo Ibarra ni con Jorge Almirón, y su relación con parte del vestuario también se había quebrado. Uno de los vínculos deteriorados fue con Darío Benedetto, con quien protagonizó roces que complicaron aún más su continuidad.

El mediocampista, ya fuera de los planes, atravesó su última etapa en el club prácticamente sin actividad y con una relación desgastada en todos los niveles.

Qué dijo Almendra en su despedida y qué ofertas habían llegado por él

Cuando se marchó en junio de 2023, Almendra publicó un mensaje donde dejó entrever su malestar con la dirigencia. Más allá de haber compartido una foto de Juan Román Riquelme, lanzó críticas directas: “Esta despedida no es como esperaba, lamentablemente no tuve otra opción debido a varias ofertas que fueron rechazadas por el club”, expresó. Luego remarcó: “Los verdaderos hinchas de Boca son más importantes que cualquier gestión transitoria”.

Y no se trató de una frase al voleo. Durante su estadía en el club, Boca rechazó propuestas concretas por él. En agosto de 2022, el Consejo de Fútbol desestimó una oferta de más de dos millones de dólares del Almería, de España. Meses después, en enero de 2023, también recibió sondeos del Rayo Vallecano, aunque sin avances.

Finalmente, tras quedar libre, Almendra recaló en Racing, donde continúa su carrera.

Qué puede pasar ahora tras el fallo judicial

Con la sentencia firme, Almendra deberá devolver el dinero en un plazo breve. El fallo no solo representa un alivio económico para Boca en un contexto de reordenamiento institucional, sino que también marca un precedente sobre acuerdos internos y préstamos otorgados a jugadores.

El conflicto entre el futbolista y el club parece tener ahora un cierre definitivo, aunque el cumplimiento del pago será el paso que termine de sellarlo.

