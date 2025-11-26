La Justicia condenó a Agustín Almendra: deberá pagarle una suma millonaria a Boca tras su conflictiva salida

Cómo fue la salida de Almendra de Boca y cuándo empezó el conflicto

La historia de Almendra en Boca parecía destinada a grandes logros. Con 69 partidos, seis goles, cuatro asistencias y seis títulos, el volante surgido de Inferiores llegó a ser una de las mayores promesas del club. Sin embargo, su camino tomó un giro inesperado.

A partir de 2022, el mediocampista comenzó a acumular episodios que generaron tensión con el cuerpo técnico y la dirigencia. En febrero de ese año quedó apartado del plantel profesional tras una fuerte discusión con el entonces entrenador Sebastián Battaglia. Si bien en un primer momento se interpretó como una decisión técnica, luego quedó claro que respondía también a una postura dirigencial.

Almendra no volvió a jugar ni con Hugo Ibarra ni con Jorge Almirón, y su relación con parte del vestuario también se había quebrado. Uno de los vínculos deteriorados fue con Darío Benedetto, con quien protagonizó roces que complicaron aún más su continuidad.

El mediocampista, ya fuera de los planes, atravesó su última etapa en el club prácticamente sin actividad y con una relación desgastada en todos los niveles.

Qué dijo Almendra en su despedida y qué ofertas habían llegado por él

Cuando se marchó en junio de 2023, Almendra publicó un mensaje donde dejó entrever su malestar con la dirigencia. Más allá de haber compartido una foto de Juan Román Riquelme, lanzó críticas directas: “Esta despedida no es como esperaba, lamentablemente no tuve otra opción debido a varias ofertas que fueron rechazadas por el club”, expresó. Luego remarcó: “Los verdaderos hinchas de Boca son más importantes que cualquier gestión transitoria”.

Y no se trató de una frase al voleo. Durante su estadía en el club, Boca rechazó propuestas concretas por él. En agosto de 2022, el Consejo de Fútbol desestimó una oferta de más de dos millones de dólares del Almería, de España. Meses después, en enero de 2023, también recibió sondeos del Rayo Vallecano, aunque sin avances.

Finalmente, tras quedar libre, Almendra recaló en Racing, donde continúa su carrera.

Qué puede pasar ahora tras el fallo judicial

Con la sentencia firme, Almendra deberá devolver el dinero en un plazo breve. El fallo no solo representa un alivio económico para Boca en un contexto de reordenamiento institucional, sino que también marca un precedente sobre acuerdos internos y préstamos otorgados a jugadores.

El conflicto entre el futbolista y el club parece tener ahora un cierre definitivo, aunque el cumplimiento del pago será el paso que termine de sellarlo.