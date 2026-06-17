La categórica definición de Scaloni tras los tres goles de Messi: "Hasta que él quiera va a ser el mejor"

La palabra de De Paul

En la misma línea que el entrenador, Rodrigo De Paul expresó su "felicidad" tras el resultado y evaluó que el triunfo "era el primer objetivo". "Empezar bien esta copa del mundo, no habíamos podido en la anterior", compartió y dijo que con la victoria "en la semana se trabaja un poco más en paz".

de paul messi mundial

En cuanto a la actuación de Messi, confió que lo alegra "mucho" y afirmó que es "una ventaja" tener al diez argentino dentro de la cancha. Sobre el equipo nacional, afirmó que se trata de "un equipo que no se conforma y que respeta la idiosincrasia" de Argentina.

El análisis de Mac Allister

Otro de los jugadores que habló tras el encuentro fue Alexis Mac Allister: "Siempre es importante pero a la vez no significa nada", dijo sobre la victoria.

Respecto a Messi, señaló que Argentina tiene "al mejor del mundo que simplemente hizo lo que hace siempre".

Luego opinó es "una persona que antes de los partidos habla mucho, transmite mucho. Siempre lo escuchamos, sabemos que es difícil ganar otra Copa del Mundo".

Mac Allister mundial

En cuanto a la posibilidad de salir campeón nuevamente, compartió: "No tenemos dudas que este equipo lo puede hacer. La esencia del grupo está siempre".

Medina en su debut

El defensor Facundo Medina, que debutó en el Mundial esta noche como lateral izquierdo, destacó lo "fácil" que hace las cosas Messi. "Es increíble, nosotros lo vemos cada día".

Pese al entusiasmo del prometedor arranque, el defensor anticipó que "vamos a ir paso a paso, partido a partido, dando lo mejor sin relajarnos".