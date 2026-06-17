La categórica definición de Scaloni tras los tres goles de Messi: "Hasta que él quiera va a ser el mejor"

El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, elogió al capitán Lionel Messi por su actuación frente a Argelia. Además, pese al 3 a 0, destacó al rival: "Ellos hicieron un buen partido".
El entrenador destacó la actuación del capitán en el debut mundialista y aseguró que "hay que disfrutarlo porque lo vamos a extrañar un montón cuando no esté". También valoró el trabajo de Argelia.
El halago de Scaloni a Messi tras el triunfo. (Foto: archivo):
El director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, elogió al capitán Lionel Messi por su actuación frente a Argelia. Además, pese al 3 a 0, destacó al rival: "Ellos hicieron un buen partido".
En una entrevista brindada a Telefe después del partido, el entrenador nacional tildó a la victoria contra Argelia como un "partido durísimo" y analizó que "el resultado del final" se debió a la "genialidad de Leo y porque el equipo supo sufrir".
"Ellos hicieron un buen partido, un poco sabíamos que si ellos jugaban así teníamos que ponernos el overol", confió y evaluó que el encuentro quedó definido a partir de la "magia de Leo, ayudado por el equipo". "Hasta que él quiera será el mejor", insistió Scaloni y afirmó que el "tema es la cabeza, el estado físico, las ganas que tenga de seguir".
"Hay que disfrutarlo porque lo vamos a extrañar un montón cuando no esté", pidió sobre Messi.
En la misma línea que el entrenador, Rodrigo De Paul expresó su "felicidad" tras el resultado y evaluó que el triunfo "era el primer objetivo". "Empezar bien esta copa del mundo, no habíamos podido en la anterior", compartió y dijo que con la victoria "en la semana se trabaja un poco más en paz".
En cuanto a la actuación de Messi, confió que lo alegra "mucho" y afirmó que es "una ventaja" tener al diez argentino dentro de la cancha. Sobre el equipo nacional, afirmó que se trata de "un equipo que no se conforma y que respeta la idiosincrasia" de Argentina.
Otro de los jugadores que habló tras el encuentro fue Alexis Mac Allister: "Siempre es importante pero a la vez no significa nada", dijo sobre la victoria.
Respecto a Messi, señaló que Argentina tiene "al mejor del mundo que simplemente hizo lo que hace siempre".
Luego opinó es "una persona que antes de los partidos habla mucho, transmite mucho. Siempre lo escuchamos, sabemos que es difícil ganar otra Copa del Mundo".
En cuanto a la posibilidad de salir campeón nuevamente, compartió: "No tenemos dudas que este equipo lo puede hacer. La esencia del grupo está siempre".
El defensor Facundo Medina, que debutó en el Mundial esta noche como lateral izquierdo, destacó lo "fácil" que hace las cosas Messi. "Es increíble, nosotros lo vemos cada día".
Pese al entusiasmo del prometedor arranque, el defensor anticipó que "vamos a ir paso a paso, partido a partido, dando lo mejor sin relajarnos".