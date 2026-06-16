Marca mítica en el Mundial 2026: el impresionante récord de presencias que Lionel Messi batió frente a Argelia

1° Lionel Messi: 200 partidos (en actividad).

2° Javier Mascherano: 147 partidos.

3° Ángel Di María: 145 partidos.

4° Javier Zanetti: 142 partidos.

5° Nicolás Otamendi: 132 partidos (en actividad, aunque no sumó rodaje contra los africanos).

A punto de cumplir 39 años, la "Pulga" continúa ensanchando una diferencia estadística en la cima del seleccionado que parece destinada a permanecer inalcanzable durante mucho tiempo.

Qué récord de presencias tiene Lionel Messi en las Copas del Mundo

El desglose de su trayectoria en la máxima cita del fútbol también lo ubica en lo más alto del planeta. Lionel Messi es, desde Qatar 2022, el futbolista con más partidos disputados en toda la historia de las Copas del Mundo.

Con su presencia ante Argelia, el rosarino alcanzó los 27 encuentros en Mundiales, estirando la ventaja sobre leyendas internacionales de la talla de Lothar Matthäus (25 partidos), Miroslav Klose (24 partidos) y Paolo Maldini (23 partidos). Además, el nuevo formato de competencia de la edición 2026, que permite a las selecciones jugar hasta ocho partidos, le abre al capitán argentino la posibilidad concreta de seguir ampliando una diferencia numérica que ya es completamente histórica.