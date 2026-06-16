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Marca mítica en el Mundial 2026: el impresionante récord de presencias que Lionel Messi batió frente a Argelia

El capitán albiceleste agigantó su leyenda en el estreno mundialista al alcanzar una cifra redonda reservada para los elegidos. Además, anotó un gol, estiró su ventaja como el jugador con más presencias de la historia y acecha el récord de Klose.

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Marca mítica en el Mundial 2026: el impresionante récord de presencias que Lionel Messi batió frente a Argelia

La carrera de Lionel Messi hace tiempo que dejó de medirse en años y empezó a hacerlo estrictamente en récords. Este martes, en el marco del ansiado debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026, el capitán volvió a alcanzar una cifra mítica: Lionel Messi llegó a los 200 partidos oficiales vistiendo la camiseta de la Selección Argentina. Como si semejante hito fuera poco para la jornada, el astro rosarino anotó su 14° gol en Copas del Mundo y quedó a solo dos tantos de igualar la marca del alemán Miroslav Klose como máximo artillero de la historia del torneo.

Leé también Apareció el capitán: el zurdazo de Lionel Messi con el que la Selección Argentina gana en el debut mundialista
REUTERS/Siphiwe Sibeko
Messi gol Argelia Reuters

Este nuevo logro llega para coronar una trayectoria plagada de marcas históricas. Casi dos décadas después de su primera aparición, el rosarino sigue siendo el emblema absoluto del equipo conducido por Lionel Scaloni. Su encuentro número 199 se había producido hace apenas unos días, en el amistoso de preparación ante Islandia, donde también convirtió. Ahora, en el inicio de una nueva aventura mundialista, alcanzó una cifra redonda que parecía inimaginable cuando el 17 de agosto de 2005 debutó frente a Hungría, tarde en la que ingresó desde el banco de suplentes y vio la tarjeta roja apenas unos segundos después.

Mucho cambió en la vida futbolística del crack desde aquella tarde en Budapest. En estos casi 21 años vistiendo los colores de la Selección Argentina, Messi acumuló un total de 118 goles, repartió 64 asistencias y disputó 16.380 minutos en cancha. Pero, fundamentalmente, logró sacarse la espina y terminó conquistando los títulos que tanto persiguió junto al pueblo argentino: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Quiénes son los jugadores con más partidos en la historia de la Selección Argentina

Nadie ha defendido la camiseta de la Selección Argentina en más ocasiones que Lionel Messi. Con sus 200 encuentros, el atacante lidera cómodamente el ranking histórico de presencias de la Albiceleste, dejando a sus perseguidores a una distancia considerable:

  • 1° Lionel Messi: 200 partidos (en actividad).

  • 2° Javier Mascherano: 147 partidos.

  • 3° Ángel Di María: 145 partidos.

  • 4° Javier Zanetti: 142 partidos.

  • 5° Nicolás Otamendi: 132 partidos (en actividad, aunque no sumó rodaje contra los africanos).

A punto de cumplir 39 años, la "Pulga" continúa ensanchando una diferencia estadística en la cima del seleccionado que parece destinada a permanecer inalcanzable durante mucho tiempo.

Qué récord de presencias tiene Lionel Messi en las Copas del Mundo

El desglose de su trayectoria en la máxima cita del fútbol también lo ubica en lo más alto del planeta. Lionel Messi es, desde Qatar 2022, el futbolista con más partidos disputados en toda la historia de las Copas del Mundo.

Con su presencia ante Argelia, el rosarino alcanzó los 27 encuentros en Mundiales, estirando la ventaja sobre leyendas internacionales de la talla de Lothar Matthäus (25 partidos), Miroslav Klose (24 partidos) y Paolo Maldini (23 partidos). Además, el nuevo formato de competencia de la edición 2026, que permite a las selecciones jugar hasta ocho partidos, le abre al capitán argentino la posibilidad concreta de seguir ampliando una diferencia numérica que ya es completamente histórica.

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