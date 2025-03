La confesión de Julián Álvarez a sus hermanos por el penal anulado que dejó sin Champions al Atlético

Tras revisar la jugada, el árbitro polaco Szymon Marciniak, con la asistencia del VAR, determinó que el argentino había tocado el balón dos veces producto de su resbalón, invalidando así el tanto. La decisión generó desconcierto en el exjugador de River, quien, al ser consultado por sus compañeros, respondió: "No sé, puede ser, pero no sé".

El entrenador del Atlético, Diego Simeone, cuestionó la decisión en la conferencia de prensa posterior al partido. “Lo acabo de ver. Cuando Julián apoya el pie y patea, la pelota no se mueve ni siquiera un poquito, pero bueno... Me imagino que si el VAR lo llamó... Nunca vi un penal que lo hayan llamado al VAR, ja, pero bueno, vale también. Habrán visto que la tocó, quiero creer que habrán visto eso”, expresó.

Luego, en un intercambio con los periodistas presentes, propuso una encuesta improvisada: “Cualquiera de los que están presentes y vio que la pelota la tocó dos veces en Julián que levante la mano. ¿Quién levanta la mano? Vamos, vamos. ¿Quién levanta la mano? No la levanta nadie, listo, otra pregunta”, remató.

Al parecer las palabras de Simeone hicieron ruido en el vestuario rival. Thibaut Courtois, arquero de la Casa Blanca, le respondió con aspereza: “La UEFA lo ve claro, estoy harto de siempre ese victimismo, de siempre llorar por cosas así. Creo que al final los árbitros no quieren beneficiar a un equipo, ni en España ni en Europa”, golpeó.

“Con la tecnología lo han visto claro desde la sala VAR donde tienen muchas cámaras e imágenes y creo que ha sido claro. Si vas ganando 1 a 0 desde el primer minuto y luego no intentas buscar el segundo, creo que quizás ahí está el fallo de su partido”, sentenció.

Qué le dijo Julián Álvarez a su familia sobre el penal no convertido

El periodista Pedro Fullana, del programa El Larguero, reveló el diálogo entre el argentino y su círculo íntimo, una vez culminado el partido. “Cuando ha salido del vestuario ahora mismo Julián, que se ha encontrado con sus hermanos y con su gente, lo que les ha dicho a ellos cuando le han preguntado fue 'yo no noté nada. Yo me resbalo, pero no no ¿té que tocara el balón con la otra pierna'. Es lo que le ha dicho Julián a su entorno a la salida del vestuario”, reveló el cronista.