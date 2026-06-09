El extraño dorsal que deberá usar el reemplazante de Balerdi en la Selección Argentina para el Mundial

Sin embargo, las autoridades del fútbol local evalúan abrir una ventana de negociación burocrática: de todos modos, una vez que se confirme, habrá que ver qué decide la AFA porque en varios puntos el reglamento de la entidad es bastante ambiguo y hace alusiones a posibles excepciones ante pedidos puntuales. Por ende, no sería extraño que la AFA tramite un pedido especial para modificarlo y asignarle un dorsal más acorde a su puesto.

Cuándo confirmará Lionel Scaloni al nuevo convocado para el Mundial

El misterio sobre la identidad del pasajero número 26 de la delegación ingresó en su cuenta regresiva final y dependerá del balance que realice el director técnico tras el último examen de la gira.

Por el momento no está confirmado quién será el jugador que suplante a Balerdi. Según pudo saber TyC Sports, la decisión la tomará el técnico una vez terminado el amistoso de esta noche ante Islandia. Una vez concluido, y después de que evalúe a todos, Scaloni llamará al futbolista para que el miércoles esté junto al plantel. Las fichas principales están puestas en un viejo conocido de la casa: el principal candidato es Guido Rodríguez, que fue campeón del mundo y participó de todos los títulos del ciclo (Finalisima y dos Copas Américas).

Cómo quedaron distribuidos los números de la Selección Argentina para el Mundial 2026

A excepción de la incógnita administrativa que rodea al reemplazo del defensor lesionado, las casillas de la indumentaria oficial de la Albiceleste ya se encuentran completamente distribuidas entre los futbolistas: