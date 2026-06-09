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El extraño dorsal que deberá usar el reemplazante de Balerdi en la Selección Argentina para el Mundial

Ante la baja de Leonardo Balerdi por lesión, comenzó la busqueda de su reemplazante. Sin embargo, las normativas oficiales de la FIFA imponen una llamativa condición respecto al dorsal que deberá lucir el futbolista que se sume de urgencia a la delegación.

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El extraño dorsal que deberá usar el reemplazante de Balerdi en la Selección Argentina para el Mundial

El armado de la plantilla campeona del mundo para defender la corona sumó un condimento de color reglamentario que despertó la atención de los fanáticos en las plataformas digitales. El curioso número que deberá llevar el volante de la Selección Argentina que reemplace a Balerdi se convirtió en el eje del debate administrativo de la delegación. El futbolista que Scaloni elija para ocupar el último cupo en la lista para el Mundial por la lesión del defensor tendrá que tomar el dorsal que quedó. Los candidatos son Rodríguez, Buendía y Perrone.

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La situación obliga a una resolución inmediata en los escritorios linderos al campo de juego. Por estas horas, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, define al último futbolista que integrará la lista de 26 convocados para el Mundial 2026 en reemplazo de Leonardo Balerdi. El defensor fue desafectado por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y pican en punta tres volantes para suplantarlo: Guido Rodríguez, Emiliano Buendía y Máximo Perrone, que deberían utilizar la camiseta número 2 del zaguero.

Por qué el reemplazante de Balerdi tiene que usar obligatoriamente la camiseta número 2

La imposición de los dorsales no obedece a un gusto personal de los atletas ni a una elección del cuerpo técnico, sino a los estatutos que rigen la competencia de la máxima entidad del fútbol mundial.

Según el artículo 24 del reglamento de la FIFA en relación a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el futbolista que se sume a la convocatoria tendrá que portar ese dorsal. "El jugador suplente deberá llevar en la camiseta el número del jugador lesionado al que haya reemplazado", se lee en el punto 24.2. Esta situación provocaría la particularidad de ver a un mediocampista central o de características creativas vistiendo un número históricamente emparentado con los marcadores centrales.

Sin embargo, las autoridades del fútbol local evalúan abrir una ventana de negociación burocrática: de todos modos, una vez que se confirme, habrá que ver qué decide la AFA porque en varios puntos el reglamento de la entidad es bastante ambiguo y hace alusiones a posibles excepciones ante pedidos puntuales. Por ende, no sería extraño que la AFA tramite un pedido especial para modificarlo y asignarle un dorsal más acorde a su puesto.

Cuándo confirmará Lionel Scaloni al nuevo convocado para el Mundial

El misterio sobre la identidad del pasajero número 26 de la delegación ingresó en su cuenta regresiva final y dependerá del balance que realice el director técnico tras el último examen de la gira.

Por el momento no está confirmado quién será el jugador que suplante a Balerdi. Según pudo saber TyC Sports, la decisión la tomará el técnico una vez terminado el amistoso de esta noche ante Islandia. Una vez concluido, y después de que evalúe a todos, Scaloni llamará al futbolista para que el miércoles esté junto al plantel. Las fichas principales están puestas en un viejo conocido de la casa: el principal candidato es Guido Rodríguez, que fue campeón del mundo y participó de todos los títulos del ciclo (Finalisima y dos Copas Américas).

Cómo quedaron distribuidos los números de la Selección Argentina para el Mundial 2026

A excepción de la incógnita administrativa que rodea al reemplazo del defensor lesionado, las casillas de la indumentaria oficial de la Albiceleste ya se encuentran completamente distribuidas entre los futbolistas:

  • 1 Juan Musso

  • 2 Vacante, a la espera del reemplazo de Leonardo Balerdi

  • 3 Nicolás Tagliafico

  • 4 Gonzalo Montiel

  • 5 Leandro Paredes

  • 6 Lisandro Martínez

  • 7 Rodrigo De Paul

  • 8 Valentín Barco

  • 9 Julián Álvarez

  • 10 Lionel Messi

  • 11 Giovani Lo Celso

  • 12 Gerónimo Rulli

  • 13 Cristian Romero

  • 14 Exequiel Palacios

  • 15 Nicolás González

  • 16 Thiago Almada

  • 17 Giuliano Simeone

  • 18 Nicolás Paz

  • 19 Nicolás Otamendi

  • 20 Alexis Mac Allister

  • 21 José Manuel López

  • 22 Lautaro Martínez

  • 23 Emiliano Martínez

  • 24 Enzo Fernández

  • 25 Facundo Medina

  • 26 Nahuel Molina

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