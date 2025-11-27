En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
INESPERADO

La confesión más íntima de Colapinto: qué es lo que más extraña de su vida antes de la F1

El piloto argentino de Alpine admitió que, aunque vive el sueño de correr en la Fórmula 1, hay algo que extraña de su "vida anterior".

La confesión más íntima de Colapinto: qué es lo que más extraña de su vida antes de la F1

Franco Colapinto atraviesa el momento más importante de su carrera. Convertido en piloto de Alpine en la Fórmula 1 y protagonista de uno de los ascensos más celebrados por el automovilismo argentino, vive hoy lo que durante años soñó: competir en la elite. Sin embargo, incluso en medio del éxito, hay un costado emocional que pocos imaginaban y que él mismo decidió revelar.

Leé también La complicada carrera de Colapinto en Las Vegas: golpes, McLaren desclasificado y Verstappen campeón
La complicada carrera de Colapinto en Las Vegas: golpes, McLaren desclasificado y Verstappen campeón
image

En una entrevista íntima con Filonews, el piloto de 21 años reconoció que, a veces, extraña una parte de su vida que quedó atrás desde que se instaló definitivamente en el radar mundial: el anonimato.

Qué es lo que Colapinto más extraña de su vida previa a la Fórmula 1

Colapinto no dudó en poner en palabras lo que siente. “Hacer una vida normal, reírme, mandarme alguna sin que salga en todos lados”, explicó al ser consultado sobre qué aspectos de su día a día añora desde que llegó a la categoría reina.

Para él, existe un gran valor en pasar desapercibido. Por eso disfruta especialmente cuando viaja a pequeños pueblos de Inglaterra, donde la Fórmula 1 no despierta la misma pasión que en los grandes centros urbanos y puede caminar, entrar a un local o sentarse a comer sin que nadie lo reconozca. Esa sensación de libertad, contó, es algo que aprecia cada vez más.

“Cada tanto me gusta poder volver un poco a ese mundo que no me conocen tanto. Está bueno y se disfruta, así que sí, lo extraño cada tanto”, señaló con naturalidad.

Cómo convive Colapinto con la fama y la expectativa que genera en los fanáticos

El piloto reconoció que su relación con el reconocimiento público tiene matices. Por un lado, se mostró profundamente agradecido por el apoyo auténtico de los fanáticos que viajan grandes distancias para alentarlo. “Cuando veo los fanáticos verdaderos que vienen a bancar, veo todo el esfuerzo que hicieron para venir a apoyarme y eso es algo más que gratificante”, destacó.

Pero también admitió que no disfruta de todas las interacciones por igual. “Después, cuando se trata de una foto o algo medio no tan apasionado, lo disfruto menos o no lo disfruto en realidad”, reconoció. Esa sinceridad reflejó cómo vive la exposición diaria y la diferencia que percibe entre el afecto genuino y el pedido frío de una foto sin conexión real.

Aun así, Colapinto también dejó en claro que ninguna incomodidad supera la felicidad de haber llegado a la Fórmula 1. “Hay momentos en los que me encantaría volver, pero después obviamente cuando te das cuenta hasta dónde llegaste, de estar corriendo en Fórmula 1 y todo eso, es algo que te hace mucho más feliz”, reflexionó.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto con Alpine

Luego de su participación en el Gran Premio de Las Vegas, Colapinto tendrá acción nuevamente entre el 28 y el 30 de noviembre, en el Gran Premio de Qatar. La carrera se disputará en el Circuito Internacional de Lusail, un trazado de 5,38 kilómetros ubicado a unos 28 kilómetros al norte de Doha.

Construido en 2004, Lusail es un escenario técnico, de curvas fluidas y características modernas, que será la penúltima parada del calendario antes del cierre de temporada en Abu Dhabi, programado para el 7 de diciembre.

El tramo final del campeonato encuentra a Colapinto en un momento especial: consolidado en Alpine, adaptado al ritmo de la categoría y cada vez más establecido en la estructura. Un presente que lo llena de orgullo, incluso si a veces extraña la calma de la vida que dejó atrás.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Alpine Fórmula 1
Notas relacionadas
Briatore, sin filtros: su contundente crítica a Colapinto y Gasly en el GP de Las Vegas
Colapinto explicó por qué Qatar será clave para Alpine: qué dijo el piloto argentino
El duro análisis de Colapinto tras quedar 20° y 16° en las prácticas del GP de Las Vegas: "Me cuesta..."

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar